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14:16 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В «Титановой долине» начнут производить шприцы

И OSB-плиты.

В сентябре 2017 года список резидентов особой экономической зоны «Титановая долина» вырастет до 14. Экспертный совет под председательством свердловского вице-губернатора Алексея Орлова 15 августа одобрил проекты еще двух компаний с общим объемом инвестиций 10,8 миллиарда рублей.

Большую часть из них — 10,6 миллиарда рублей — привнесет компания «СТОД-Урал», которая будет производить клееный брус и OSB-плиты. Соглашение с деревообработчиком, ставшее самой крупной сделкой в истории «Титановой долины», было подписано на выставке ИННОПРОМ-2017 в присутствии главы региона Евгения Куйвашева, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики Свердловской области.

Планируется, что строительство производства стартует осенью 2017 года, а спустя два года «СТОД-Урал» запустит завод OSB-плит. Выход на проектную мощность — 300 тысяч кубометров намечен на конец 2020-го. На предприятии будет создано почти 400 новых рабочих мест, еще порядка 800 появятся в смежных снабжающих организациях (лесозаготовка, вывозка леса).

«Мы выбрали Свердловскую область для развития своего бизнеса неслучайно. Мы рассматривали возможности других регионов, но именно здесь сразу почувствовали отклик со стороны властей, здесь есть готовая площадка, на которой можно приступить к реализации нашего проекта хоть завтра», — отметил заместитель генерального директора «СТОД» Юрий Кузнецов.

В 2016 году переговоры со «СТОД» начала Корпорация развития Среднего Урала, которая презентовала инвестору регион и помогла проработать проект. «Исходя из сырьевой базы, потенциальных рынков сбыта, Корпорация развития Среднего Урала сочла, что производство здесь плитной продукции будет иметь конкурентоспособные позиции на рынке», — рассказал генеральный директор КРСУ Сергей Киселев.

Одобрили эксперты и инвестиционный проект свердловской компании «Русмед». Она намерена построить в «Титановой долине» завод одноразовых медицинских трехкомпонентных шприцев мощностью до 72 миллионов штук в год. Сегодня необеспеченный спрос на эту отечественную продукцию достиг 550 миллионов штук в год. Объем заявленных инвестиций — 175,7 миллиона рублей. Организация данного производства даст 52 рабочих места.

Сегодня на площадке ОЭЗ «Титановая долина» в Верхней Салде созданы все условия для начала промышленной деятельности резидентов, а объем уже осуществленных инвестиций превысил 2 миллиарда рублей, подчеркнул вице-губернатор Алексей Орлов.

До конца текущего года количество резидентов может увеличиться до 17. На «Титановую долину» нацелились российское представительство международной промышленной инжиниринговой группы, производитель блочных электроподстанций и компания, выпускающая кресла для пассажирского транспорта.

Растущий спрос на организацию производств в особой экономической зоне, где закончено строительство основной инженерной инфраструктуры, говорит о том, что проект переходит из инвестиционной фазы в эксплуатационную, резюмировал генеральный директор ОЭЗ «Титановая долина» Артемий Кызласов.

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