В «Титановой долине» начнут производить шприцы
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В сентябре 2017 года список резидентов особой экономической зоны «Титановая долина» вырастет до 14. Экспертный совет под председательством свердловского
Большую часть из них — 10,6 миллиарда рублей — привнесет компания «СТОД-Урал», которая будет производить клееный брус и
Планируется, что строительство производства стартует осенью 2017 года, а спустя два года «СТОД-Урал» запустит завод
«Мы выбрали Свердловскую область для развития своего бизнеса неслучайно. Мы рассматривали возможности других регионов, но именно здесь сразу почувствовали отклик со стороны властей, здесь есть готовая площадка, на которой можно приступить к реализации нашего проекта хоть завтра», — отметил заместитель генерального директора «СТОД» Юрий Кузнецов.
В 2016 году переговоры со «СТОД» начала Корпорация развития Среднего Урала, которая презентовала инвестору регион и помогла проработать проект. «Исходя из сырьевой базы, потенциальных рынков сбыта, Корпорация развития Среднего Урала сочла, что производство здесь плитной продукции будет иметь конкурентоспособные позиции на рынке», — рассказал генеральный директор КРСУ Сергей Киселев.
Одобрили эксперты и инвестиционный проект свердловской компании «Русмед». Она намерена построить в «Титановой долине» завод одноразовых медицинских трехкомпонентных шприцев мощностью до 72 миллионов штук в год. Сегодня необеспеченный спрос на эту отечественную продукцию достиг 550 миллионов штук в год. Объем заявленных инвестиций — 175,7 миллиона рублей. Организация данного производства даст 52 рабочих места.
Сегодня на площадке ОЭЗ «Титановая долина» в Верхней Салде созданы все условия для начала промышленной деятельности резидентов, а объем уже осуществленных инвестиций превысил 2 миллиарда рублей, подчеркнул
До конца текущего года количество резидентов может увеличиться до 17. На «Титановую долину» нацелились российское представительство международной промышленной инжиниринговой группы, производитель блочных электроподстанций и компания, выпускающая кресла для пассажирского транспорта.
Растущий спрос на организацию производств в особой экономической зоне, где закончено строительство основной инженерной инфраструктуры, говорит о том, что проект переходит из инвестиционной фазы в эксплуатационную, резюмировал генеральный директор ОЭЗ «Титановая долина» Артемий Кызласов.