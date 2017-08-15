В Омской области для борьбы с браконьерами купят семь снегоходов

Сотрудники Управления по охране животного мира Омской области получат семь новых снегоходов для борьбы с браконьерами в 2017 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Пять уже купили за счёт областного бюджета, ещё два приобретут за счёт федеральных средств — выделено 1,5 млн рублей.

В регионе десять заказников и несколько десятков охотничьих угодий. Чтобы защитить животных от браконьеров для службы охотничьего надзора каждый год закупают технику. Сейчас в распоряжении сотрудников учреждения 42 автомобиля УАЗ и «Нива», две машины повышенной проходимости и более 30 снегоходов.