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14:15 (мск), источник: АиФ Омск

В Омской области для борьбы с браконьерами купят семь снегоходов

Два из них оплатит федеральный бюджет.

Сотрудники Управления по охране животного мира Омской области получат семь новых снегоходов для борьбы с браконьерами в 2017 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Пять уже купили за счёт областного бюджета, ещё два приобретут за счёт федеральных средств — выделено 1,5 млн рублей.

В регионе десять заказников и несколько десятков охотничьих угодий. Чтобы защитить животных от браконьеров для службы охотничьего надзора каждый год закупают технику. Сейчас в распоряжении сотрудников учреждения 42 автомобиля УАЗ и «Нива», две машины повышенной проходимости и более 30 снегоходов.

В охотничьих хозяйствах заготавливают корма к зиме. Готовы 1,5 тыс. веников и 50 центнеров сена. Кроме того, идёт отбор проб на африканскую чуму свиней в рамках регулирования численности диких кабанов. Пока по семи заказникам результаты отрицательные.

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