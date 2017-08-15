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14:20 (мск), источник: АиФ Волгоград

Минстрой требует усилить темпы строительства жилья в Волгоградской области

В регионе замедлились темпы реализации одной из соответствующих подпрограмм.

Минстрой РФ требует от властей в Волгоградской области усилить контроль за подпрограммой по стимулированию жилищного строительства в регионе.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Минстрое РФ, ведомство направит соответствующее обращение главе региона, в котором, по наблюдениям специалистов, наметилось замедление темпов реализации подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов РФ» федеральной целевой программы «Жилище».

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Елена Сиэрра заявила, что власти понесут ответственность за отклонение от установленных сроков строительства. Кроме того, по ее словам, ведомство перейдет с ежеквартального контроля строительства всех объектов подпрограммы на еженедельный, а также проработает возможность инспекционных выездов на стройплощадки.

Напомним, что в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов РФ», рассчитанной на 2015−2020 годы, осуществляется господдержка в виде предоставления в 2017 году субсидий из федерального бюджета регионам на софинансирование строительства социальной и дорожной инфраструктуры в новых микрорайонах жилой застройки.

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