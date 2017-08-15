Минстрой требует усилить темпы строительства жилья в Волгоградской области

Минстрой РФ требует от властей в Волгоградской области усилить контроль за подпрограммой по стимулированию жилищного строительства в регионе.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Минстрое РФ, ведомство направит соответствующее обращение главе региона, в котором, по наблюдениям специалистов, наметилось замедление темпов реализации подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов РФ» федеральной целевой программы «Жилище».

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Елена Сиэрра заявила, что власти понесут ответственность за отклонение от установленных сроков строительства. Кроме того, по ее словам, ведомство перейдет с ежеквартального контроля строительства всех объектов подпрограммы на еженедельный, а также проработает возможность инспекционных выездов на стройплощадки.