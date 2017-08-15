Минстрой требует усилить темпы строительства жилья в Волгоградской области
В регионе замедлились темпы реализации одной из соответствующих подпрограмм.
В регионе замедлились темпы реализации одной из соответствующих подпрограмм.
Минстрой РФ требует от властей в Волгоградской области усилить контроль за подпрограммой по стимулированию жилищного строительства в регионе.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Минстрое РФ, ведомство направит соответствующее обращение главе региона, в котором, по наблюдениям специалистов, наметилось замедление темпов реализации подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов РФ» федеральной целевой программы «Жилище».
Замминистра строительства и ЖКХ РФ Елена Сиэрра заявила, что власти понесут ответственность за отклонение от установленных сроков строительства. Кроме того, по ее словам, ведомство перейдет с ежеквартального контроля строительства всех объектов подпрограммы на еженедельный, а также проработает возможность инспекционных выездов на стройплощадки.
Напомним, что в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов РФ», рассчитанной на 2015−2020 годы, осуществляется господдержка в виде предоставления в 2017 году субсидий из федерального бюджета регионам на софинансирование строительства социальной и дорожной инфраструктуры в новых микрорайонах жилой застройки.