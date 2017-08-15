В Тракторозаводском районе — новое ограничение для авто

Движение будут ограничивать в два этапа, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу челябинской администрации.

Первый из них стартует с 20:00 пятницы, 18 августа — северная часть проезжей части будет заблокирована. Работы продлятся до 6:00 22 августа. С этого момента начнется второй этап, и автомобилисты не смогут проехать по южной стороне улицы. В полном объеме трафик на этом участке планируют восстановить к 6:00 субботы, 26 августа.