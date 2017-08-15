В Ростовской области местные власти выдали разрешение на строительство сахарного завода
Администрация Целинского района Ростовской области выдала «Международной сахарной корпорации» разрешение на строительство завода, об этом сообщает
Администрация Целинского района Ростовской области выдала «Международной сахарной корпорации» разрешение на строительство завода, об этом сообщает
Как сообщал «Ъ-Юг», проект завода одобрили в августе этого года. Специалисты спроектировали 74 объекта. Объем инвестиций в проект превысит 18 млрд рублей, мощность переработки — 12 тыс. т свеклы в сутки, производительность — 1,7 тыс. т сахара в сутки.
Реализатором проекта выступает «Международная сахарная корпорация», в ее собственности находится 234 га земли в Целинском районе, из них 80 га займет сам завод, на остальных площадях расположится агрофирма: индустриальный парк, тепличный комплекс и, возможно, завод по производству биоэтанола.