В Ростовской области местные власти выдали разрешение на строительство сахарного завода

Как сообщал «Ъ-Юг», проект завода одобрили в августе этого года. Специалисты спроектировали 74 объекта. Объем инвестиций в проект превысит 18 млрд рублей, мощность переработки — 12 тыс. т свеклы в сутки, производительность — 1,7 тыс. т сахара в сутки.