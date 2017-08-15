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15:36 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростовской области местные власти выдали разрешение на строительство сахарного завода

Администрация Целинского района Ростовской области выдала «Международной сахарной корпорации» разрешение на строительство завода, об этом сообщает пресс-служба «Агентства инвестиционного развития Ростовской области».

Как сообщал «Ъ-Юг», проект завода одобрили в августе этого года. Специалисты спроектировали 74 объекта. Объем инвестиций в проект превысит 18 млрд рублей, мощность переработки — 12 тыс. т свеклы в сутки, производительность — 1,7 тыс. т сахара в сутки.

Реализатором проекта выступает «Международная сахарная корпорация», в ее собственности находится 234 га земли в Целинском районе, из них 80 га займет сам завод, на остальных площадях расположится агрофирма: индустриальный парк, тепличный комплекс и, возможно, завод по производству биоэтанола.

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