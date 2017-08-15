Авиакомпания Air Berlin запустила процедуру банкротства
На период реструктуризации компания получит от правительства Германии кредит в €150 млн.
На период реструктуризации компания получит от правительства Германии кредит в €150 млн.
БЕРЛИН, 15 августа. /ТАСС/. Германская авиакомпания Air Berlin заявила о начале процедуры банкротства. Об этом говоритсяв сообщении концерна.
Как отмечается, компания продолжит выполнять регулярные рейсы, а правительство Германии предоставит кредит в €150 млн на период реструктуризации.
В концерне добавили, что процедуру банкротства будет проводить действующая администрация.
Отдельные подразделения концерна Air Berlin может приобрести компания Lufthansa. «Lufthansa уже ведет переговоры с Air Berlin о приобретении подразделений концерна и предлагает тем самым возможность для трудоустройства персонала, — отмечается в
«Помимо всего прочего, будет гарантирована дальнейшая эксплуатация взятых в аренду самолетов, которые осуществляют рейсы для Eurowings и Austrian Airlines (дочерние предприятия Lufthansa — прим. ред.)», — заверили в концерне.
Air Berlin осуществляет рейсы из Берлина (аэропорт Тегель) и Дюссельдорфа. Ее флот состоит примерно из 120 самолетов.
Осенью прошлого года компания объявила о планах сокращения до 1,2 тыс. сотрудников и сдачи в аренду части своего самолетного парка
По состоянию на конец сентября 2016 года задолженность Air Berlin составляла около €1 млрд. Около 40 лайнеров были сданы в аренду конкуренту — Lufthansa. По данным самой компании, в прошлом году она перевезла 28,9 млн пассажиров.