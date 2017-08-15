Авиакомпания Air Berlin запустила процедуру банкротства

Источник: AP 2017

БЕРЛИН, 15 августа. /ТАСС/. Германская авиакомпания Air Berlin заявила о начале процедуры банкротства. Об этом говоритсяв сообщении концерна.

Как отмечается, компания продолжит выполнять регулярные рейсы, а правительство Германии предоставит кредит в €150 млн на период реструктуризации.

Такое решение было принято после того, как основной акционер Air Berlin - авиакомпания Etihad - (владеет 29,21% пакетом акций) отказалась выделять дополнительные средства на поддержку убыточного германского перевозчика.

В концерне добавили, что процедуру банкротства будет проводить действующая администрация.

Отдельные подразделения концерна Air Berlin может приобрести компания Lufthansa. «Lufthansa уже ведет переговоры с Air Berlin о приобретении подразделений концерна и предлагает тем самым возможность для трудоустройства персонала, — отмечается в пресс-релизе. — Lufthansa намерена в ходе этих переговоров добиться быстрого положительного результата».

Крупнейший авиаперевозчик ФРГ заявил, что "вместе с правительством ФРГ поддерживает усилия по реструктуризации" Air Berlin.

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«Помимо всего прочего, будет гарантирована дальнейшая эксплуатация взятых в аренду самолетов, которые осуществляют рейсы для Eurowings и Austrian Airlines (дочерние предприятия Lufthansa — прим. ред.)», — заверили в концерне.

Air Berlin осуществляет рейсы из Берлина (аэропорт Тегель) и Дюссельдорфа. Ее флот состоит примерно из 120 самолетов.

Осенью прошлого года компания объявила о планах сокращения до 1,2 тыс. сотрудников и сдачи в аренду части своего самолетного парка из-за значительных финансовых потерь.