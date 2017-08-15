Аксенов проведет служебное расследование по неработающим дизель-генераторам
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости (Крым). В Крыму проведут служебное расследование
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости (Крым). В Крыму проведут служебное расследование
Ранее сообщалось, что из 284
«По дизель-генераторам будет служебное расследование, возможно там будут выводы в отношении руководителя, который руководил генерирующими системами»
В первой декаде августа потребление электрической мощности в Крыму превысило максимум нагрузок и составило 1249 мегаватт, что на 70 мегаватт выше величины летнего максимума.