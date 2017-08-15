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16:35 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов проведет служебное расследование по неработающим дизель-генераторам

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости (Крым). В Крыму проведут служебное расследование из-за неработающих дизель-генераторов, которые не смогли запустить в период аномальной жары и повышенного энергопотребления, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что из 284 дизель-генераторов работали только 75.

«По дизель-генераторам будет служебное расследование, возможно там будут выводы в отношении руководителя, который руководил генерирующими системами»
Сергей Аксенов

В первой декаде августа потребление электрической мощности в Крыму превысило максимум нагрузок и составило 1249 мегаватт, что на 70 мегаватт выше величины летнего максимума.

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