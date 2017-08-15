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16:04 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани могут запустить производство экологически чистых утеплителей

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). В Казани может появиться завод по производству новых экологических утеплителей для ремонта домов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галину Хованскую.

В рамках поездки в Калужскую область Хованская посетила производство новых экологически чистых утеплителей из битого стекла.

«Это делает ФИОП “Роснано” (Фонд инфраструктурных и образовательных программ, который входит в группу “Роснано” — прим. Т-и) совместно с местными властями… Способы утепления экологически чистые, не как в Москве — пенополистирол, который при малейшем задымлении становится ядовитым. Там применяются такие утеплители, в которых исходный материал — это битое стекло, абсолютно экологически чистый», — заявила Галина Хованская.

Парламентарий также сообщила, что подобные предприятия могут быть построены в Казани и в Санкт-Петербурге.

ФИОП «Роснано» и Правительство Калужской области еще в 2013 году утвердили план совместных действий. Так, в апреле этого года был реализован проект по капремонту жилого дома с применением нанотехнологий.

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