В Казани могут запустить производство экологически чистых утеплителей

В рамках поездки в Калужскую область Хованская посетила производство новых экологически чистых утеплителей из битого стекла.
«Это делает ФИОП “Роснано” (Фонд инфраструктурных и образовательных программ, который входит в группу “Роснано” — прим. Т-и) совместно с местными властями… Способы утепления экологически чистые, не как в Москве — пенополистирол, который при малейшем задымлении становится ядовитым. Там применяются такие утеплители, в которых исходный материал — это битое стекло, абсолютно экологически чистый», — заявила Галина Хованская.
Парламентарий также сообщила, что подобные предприятия могут быть построены в Казани и в Санкт-Петербурге.
ФИОП «Роснано» и Правительство Калужской области еще в 2013 году утвердили план совместных действий. Так, в апреле этого года был реализован проект по капремонту жилого дома с применением нанотехнологий.