В Казани могут запустить производство экологически чистых утеплителей

В рамках поездки в Калужскую область Хованская посетила производство новых экологически чистых утеплителей из битого стекла.

«Это делает ФИОП “Роснано” (Фонд инфраструктурных и образовательных программ, который входит в группу “Роснано” — прим. Т-и) совместно с местными властями… Способы утепления экологически чистые, не как в Москве — пенополистирол, который при малейшем задымлении становится ядовитым. Там применяются такие утеплители, в которых исходный материал — это битое стекло, абсолютно экологически чистый», — заявила Галина Хованская.

Парламентарий также сообщила, что подобные предприятия могут быть построены в Казани и в Санкт-Петербурге.