Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
200-килограммовый британец похудел, чтобы принять ванну
Знаменитости, которые пошли по стопам родителей
Эксперты: это растительное масло не стоит покупать
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
32-летняя Екатерина Варнава показала фото топлесс - СМИ
СМИ: 49-летняя Смехова смело позирует в бикини
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
«Ошеломляющий и смертоносный»: СМИ Британии об истребителе Су-57
Анисина: письмо Путину помогло уволить Малахова
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
8Путин выпустил мальков омуля
8«Скирда Патрика»
15:34 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловскому заповеднику добавили земель

Для туристических маршрутов.

Власти Свердловской области решили увеличить площадь природного парка «Река Чусовая» на 7,4 тысячи гектаров. Об этом говорится в постановлении областного Правительства № 584-ПП от 10 августа 2017 года, сообщает «Уралинформбюро».

Согласно изменениям, внесённым в постановление 2004 года «Об организации особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк «Река Чусовая», теперь в территорию заповедника вошли также земли МО «Город Нижний Тагил» и Горноуральского ГО. При этом из территории парка изъяты земли поселка Староуткинского, села Чусового и деревень Курья и Мартьяново.

Зато увеличена площадь интенсивной рекреации, расположенной на территории «Реки Чусовой» и предназначенной для отдыха и осмотра достопримечательностей туристами. Если раньше она составляла 7 участков площадью 1025 гектаров, то теперь они объединены в 3 участка общей площадью 26,1 тысяч гектаров (30% всей территории парка). Изменились и задачи парка: в них добавлен пункт «создание зон особой охраны видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Свердловской области».

Природный парк «Река Чусовая» учрежден в 2004 году. Его протяженность с севера на юг составляет 148 километров, а площадь — 84,5 тысяч гектаров. На территории расположено 57 природных и археологических памятников. Самыми известными считаются стоянки первобытных людей «Дождевой камень» и «Дыроватый камень», скальные массивы с местами гнездования сокола-сапсана и «Демидовский тракт», по которому в XVIII веке перевозили продукцию Нижнетагильского завода до пристани на реке Чусовой.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Нижнем Тагиле запузырился питьевой пруд
Задержанный в Крыму Лимешко рассказал о подготовке к диверсиям
КБ «Южное»: КНДР могла незаконно скопировать ракетные двигатели
Журналистка ВГТРК выдворена с Украины
Путин рассказал о сокращении расходов на оборону
Авиакомпания Air Berlin объявила о банкротстве
Названы самые дешевые направления отдыха на бархатный сезон
В ФСС рассказали, сколько будет получать Малахов в декрете
Спорт
«Ницца» без Балотелли и возвращение Данни на Кипр Рассказываем о самых интересных матчах 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов, которые состоятся во вторник и среду
Авто
BMW из девяностых, о которой мечтали все, продают за 35 000 евро В Швеции выставили на продажу не просто «семёрку» E38 cо знаменитым V12, а версию, подготовленную компанией Alpina
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли Актер рассказал, как готовился к съемкам в сериале «Шуберт»
Недвижимость
Как правильно хранить вещи в квартире
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Путин заинтересовался уплотнительной застройкой в Петербурге
Изменены правила включения в реестр обманутых дольщиков
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Дочь Пугачевой и Галкина растет настоящей модницей 3-летняя Лиза Галкина поражает всех своим вкусом в подборе одежды.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь