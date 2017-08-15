Свердловскому заповеднику добавили земель

Власти Свердловской области решили увеличить площадь природного парка «Река Чусовая» на 7,4 тысячи гектаров. Об этом говорится в постановлении областного Правительства № 584-ПП от 10 августа 2017 года, сообщает «Уралинформбюро».

Согласно изменениям, внесённым в постановление 2004 года «Об организации особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк «Река Чусовая», теперь в территорию заповедника вошли также земли МО «Город Нижний Тагил» и Горноуральского ГО. При этом из территории парка изъяты земли поселка Староуткинского, села Чусового и деревень Курья и Мартьяново.

Зато увеличена площадь интенсивной рекреации, расположенной на территории «Реки Чусовой» и предназначенной для отдыха и осмотра достопримечательностей туристами. Если раньше она составляла 7 участков площадью 1025 гектаров, то теперь они объединены в 3 участка общей площадью 26,1 тысяч гектаров (30% всей территории парка). Изменились и задачи парка: в них добавлен пункт «создание зон особой охраны видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Свердловской области».