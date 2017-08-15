Донское УФАС: Долгов у жителей региона стало больше

Как рассказали в областном Управлении Федеральной службы судебных приставов, за шесть месяцев 2017-го ведомство возбудило больше 700 тысяч исполнительных производств — на 160 тысяч больше, чем за аналогичный период минувшего года. Также руководитель службы отметил, что в работе приставов произошли изменения — теперь сотрудники контролируют еще и деятельность коллекторских агентств.