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16:15 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Донское УФАС: Долгов у жителей региона стало больше

Долги жителей Дона выросли по сравнению с прошлым годом.

Как рассказали в областном Управлении Федеральной службы судебных приставов, за шесть месяцев 2017-го ведомство возбудило больше 700 тысяч исполнительных производств — на 160 тысяч больше, чем за аналогичный период минувшего года. Также руководитель службы отметил, что в работе приставов произошли изменения — теперь сотрудники контролируют еще и деятельность коллекторских агентств.

«У нас зарегистрировано 6 юридических лиц, то есть коллекторских агентств. За полугодие мы составили 53 административных протокола. 10 же рассмотрены в суде. И по всем 10 виновные понесли наказание», — говорит руководитель управления ФССП России по Ростовской области Юрий Рыбакин.

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