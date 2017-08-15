Губернатор Иркутской области оценил проблемы и успехи Шелехова
Сергей Левченко посетил город с рабочей поездкой.
Сергей Левченко посетил город с рабочей поездкой.
Глава Приангарья Сергей Левченко посетил Шелехов с рабочей поездкой сегодня, 15 августа. Губернатор осмотрел местную больницу, ИркАЗ, кабельный завод и микрорайон для
Оплот здравоохранения
Главный врач Шелеховской районной больницы Оксана Вельм рассказала, что в настоящее время больница обслуживает 64,6 тысячи человек, из них дети до 18 лет — 14,7 тысячи человек. В систему здравоохранения больницы также входят врачебные амбулатории поселка Большой Луг и села Шаманка, а также пять
Главе региона был задан вопрос будет ли продолжена программа по переселению граждан из аварийного жилья. Сергей Левченко рассказал, что по поручению президента России Владимира Путина соответствующая программа будет продолжена с 2019 года.
«После того как правительством РФ будут приняты механизмы расселения жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 1 июля 2017 года, мы будем подавать заявку для вхождения в федеральную программу, чтобы продолжить расселение»
По данным министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, объем аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Шелеховского муниципального района, по состоянию на 1 июля 2017 года составляет 17,1 тысячи кв. метров, или 55 многоквартирных домов. В том числе в городе Шелехов — 16,8 тысячи кв. метров, или 54 многоквартирных дома, Баклашинском муниципальном образовании — 300 кв. метров, или один многоквартирный дом.
Кроме того, участников встречи интересовала судьба поселка Чистые Ключи. Глава региона напомнил, что 30 января текущего года прошло совещание с участием представителей Минобороны РФ, тогдашнего заместителя председателя правительства Иркутской области Руслана Болотова и мэра Шелеховского района Максима Модина. В результате было принято решение о принятии имущества Минобороны в муниципальную собственность.
Промышленная мощь
В ходе рабочей поездки губернатор посетил ряд промышленных объектов. На Иркутском алюминиевом заводе (ИркАЗ) Сергей Левченко осмотрел электролизный цех и литейное отделение, где ему представили образцы готовой продукции. Как сообщил и.о. генерального директора завода Владислав Патин, мощность завода составляет 400 тысяч тонн алюминия в год, основные потребители — авиационная, автомобильная, строительная, упаковочная и электротехническая промышленность.
Кроме того, глава региона посетил Иркутский кабельный завод. Иркутсккабель входит в пятерку крупнейших кабельных заводов России. Предприятие выпускает более 3,5 тысячи маркоразмеров кабельной продукции, номенклатура которой учитывает потребности практически всех отраслей хозяйства: энергетики, нефте— и газодобывающей, металлургической промышленности, оборонного комплекса, транспорта, машиностроения, строительной индустрии и сельского хозяйства.
Исполнительный директор ОАО «Иркутсккабель» Сергей Добрецкий отметил, что приоритетным направлением в стратегии развития завода является постоянное улучшение качества управленческих и производственных процессов предприятия и выпуск продукции в соответствии с требованиями потребителей на уровне мировых стандартов. Руководство Иркутского кабельного завода уделяет значительное внимание инвестиционной политике, что способствует модернизации и переоснащению производства. При этом улучшается качество продукции, расширяется ассортимент.
Актив города
Вопрос ремонта садоводческих дорог обсуждался сегодня на встречах губернатора Иркутской области с активом Шелехова и района. Глава региона заявил, что в 2017 году на ремонт дорог к садоводствам в областном бюджете выделено более 170 млн рублей. Все заявки, поданные в министерство строительства, дорожного хозяйства Приангарья, удовлетворены в полном объеме.
«Для участия в программе ремонта и строительства садоводческих дорог администрации Шелеховского района необходимо провести работы по инвентаризации бесхозных дорог, которые ведут к садоводствам, и включить их в реестр муниципального имущества. Таким образом, они смогут подать заявку в областной Минстрой на получение субсидий на ремонт дорог к садоводствам. Также в ближайшее время запланирована встреча с Союзом садоводом, где будет обсуждаться вопрос очередности проведения таких работ», — заявил губернатор.
Также на встрече представители общественной организации многодетных матерей поблагодарили Сергея Левченко за внимание и поддержку семей с детьми. Глава региона напомнил, что в настоящее в Иркутской области продолжается прием документов на предоставление ежегодной денежной выплаты для подготовки детей из многодетных семей, имеющих доход на человека ниже прожиточного уровня, к школе. Размер выплаты составляет 3 тысячи рублей на каждого ребенка — учащегося в общеобразовательной организации либо подлежащего приему на обучение в общеобразовательную организацию. На сегодняшний день выплата назначена почти 5,3 тысячам семей на 10,7 тысячи детей. Многодетные матери рассказали главе региона о самой многодетной в Шелехове семье Натальи и Петра Серебренниковых, в которой воспитывается 16 детей, из них 13 приемных. Глава региона предложил семье принять участие в областном конкурсе по предоставлению автотранспорта (микроавтобуса) многодетным семьям, имеющим восемь и более детей, в том числе воспитывающим
«Мы понимаем, что необходимо помогать перевозчикам, которые хотят честно работать. Я даю поручение министерствам экономического развития и социального развития, опеки и попечительства рассмотреть возможность помощи таким предпринимателям», — отметил Сергей Левченко.
Также главе региона задали вопрос о порядке проведения государственной экологической экспертизы, которую в соответствии с действующим законодательством обязаны проходить строительные организации. Это увеличивает сроки получения разрешения на строительство.
«Мы подали свои заявки в закон “Об охране озера Байкал”, где Центральная экологическая зона 200 км от берега Байкала, и все объекты, независимо от степени опасности, должны проходить экологическую экспертизу. Наше предложение — исключить из этого списка объекты, которые имеют третью и четвертую степень опасности», — сказал губернатор.
Микрорайон на Известковой
Кроме того, Сергей Левченко дал поручение расширить детскую площадку в микрорайоне, который построен для
«Эта детская площадка очень маленькая для 104-х ребятишек, которые проживают в этих домах. С учетом того, что лето кончается, я дал поручение, чтобы в ближайшее время здесь добавили те детские сооружения, которых явно не хватает. Чтобы расширить площадку, необходимо с согласования компаний переместить трубы, которые мешают, и в перспективе сделать дорожку вокруг этих четырех домов, чтобы детям было удобно ездить на велосипеде», — заметил Сергей Левченко.
Как сообщили в министерстве имущественных отношений региона, с 2014 года в новостройки на улице Известковой были заселены 332 сироты. В целом 2017 году выделено 869,5 млн рублей, в том числе 499 млн рублей из областного бюджета, 370 млн рублей — из федерального бюджета на приобретение жилых помещений для