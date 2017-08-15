Губернатор Иркутской области оценил проблемы и успехи Шелехова

Источник: IrkutskMedia.ru

Глава Приангарья Сергей Левченко посетил Шелехов с рабочей поездкой сегодня, 15 августа. Губернатор осмотрел местную больницу, ИркАЗ, кабельный завод и микрорайон для детей-сирот на улице Известковой. Также Сергей Левченко встретился с первостроителями города и активными гражданами, чтобы услышать их нужды и проблемы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Оплот здравоохранения

Главный врач Шелеховской районной больницы Оксана Вельм рассказала, что в настоящее время больница обслуживает 64,6 тысячи человек, из них дети до 18 лет — 14,7 тысячи человек. В систему здравоохранения больницы также входят врачебные амбулатории поселка Большой Луг и села Шаманка, а также пять фельдшерско-акушерских пунктов. При содействии специалистов министерства здравоохранения Иркутской области был сформирован план мероприятий по устранению недостатков в работе и перспективного развития учреждения. В частности, подверглась реформированию работа регистратуры, внедряется электронная запись на прием к врачам-терапевтам и узким специалистам. Во взрослой поликлинике открыты второй процедурный кабинет и кабинет профилактики. В детской поликлинике открыты кабинеты для забора крови и электрокардиографии. В планах — организовать работу кабинета неотложной медицинской помощи для взрослого населения и отдельно детского кабинета неотложной помощи, в детской поликлинике — кабинета детского хирурга. Также запланировано начать в декабре 2017 года текущий ремонт клинико-диагностической лаборатории с разграничением зон на стерильную и рабочую.

Главе региона был задан вопрос будет ли продолжена программа по переселению граждан из аварийного жилья. Сергей Левченко рассказал, что по поручению президента России Владимира Путина соответствующая программа будет продолжена с 2019 года.

«После того как правительством РФ будут приняты механизмы расселения жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 1 июля 2017 года, мы будем подавать заявку для вхождения в федеральную программу, чтобы продолжить расселение» Сергей Левченко Губернатор

По данным министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, объем аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Шелеховского муниципального района, по состоянию на 1 июля 2017 года составляет 17,1 тысячи кв. метров, или 55 многоквартирных домов. В том числе в городе Шелехов — 16,8 тысячи кв. метров, или 54 многоквартирных дома, Баклашинском муниципальном образовании — 300 кв. метров, или один многоквартирный дом.

Кроме того, участников встречи интересовала судьба поселка Чистые Ключи. Глава региона напомнил, что 30 января текущего года прошло совещание с участием представителей Минобороны РФ, тогдашнего заместителя председателя правительства Иркутской области Руслана Болотова и мэра Шелеховского района Максима Модина. В результате было принято решение о принятии имущества Минобороны в муниципальную собственность.

Промышленная мощь

В ходе рабочей поездки губернатор посетил ряд промышленных объектов. На Иркутском алюминиевом заводе (ИркАЗ) Сергей Левченко осмотрел электролизный цех и литейное отделение, где ему представили образцы готовой продукции. Как сообщил и.о. генерального директора завода Владислав Патин, мощность завода составляет 400 тысяч тонн алюминия в год, основные потребители — авиационная, автомобильная, строительная, упаковочная и электротехническая промышленность.

Кроме того, глава региона посетил Иркутский кабельный завод. Иркутсккабель входит в пятерку крупнейших кабельных заводов России. Предприятие выпускает более 3,5 тысячи маркоразмеров кабельной продукции, номенклатура которой учитывает потребности практически всех отраслей хозяйства: энергетики, нефте— и газодобывающей, металлургической промышленности, оборонного комплекса, транспорта, машиностроения, строительной индустрии и сельского хозяйства.

Исполнительный директор ОАО «Иркутсккабель» Сергей Добрецкий отметил, что приоритетным направлением в стратегии развития завода является постоянное улучшение качества управленческих и производственных процессов предприятия и выпуск продукции в соответствии с требованиями потребителей на уровне мировых стандартов. Руководство Иркутского кабельного завода уделяет значительное внимание инвестиционной политике, что способствует модернизации и переоснащению производства. При этом улучшается качество продукции, расширяется ассортимент.

Актив города

Вопрос ремонта садоводческих дорог обсуждался сегодня на встречах губернатора Иркутской области с активом Шелехова и района. Глава региона заявил, что в 2017 году на ремонт дорог к садоводствам в областном бюджете выделено более 170 млн рублей. Все заявки, поданные в министерство строительства, дорожного хозяйства Приангарья, удовлетворены в полном объеме.

«Для участия в программе ремонта и строительства садоводческих дорог администрации Шелеховского района необходимо провести работы по инвентаризации бесхозных дорог, которые ведут к садоводствам, и включить их в реестр муниципального имущества. Таким образом, они смогут подать заявку в областной Минстрой на получение субсидий на ремонт дорог к садоводствам. Также в ближайшее время запланирована встреча с Союзом садоводом, где будет обсуждаться вопрос очередности проведения таких работ», — заявил губернатор.

Также на встрече представители общественной организации многодетных матерей поблагодарили Сергея Левченко за внимание и поддержку семей с детьми. Глава региона напомнил, что в настоящее в Иркутской области продолжается прием документов на предоставление ежегодной денежной выплаты для подготовки детей из многодетных семей, имеющих доход на человека ниже прожиточного уровня, к школе. Размер выплаты составляет 3 тысячи рублей на каждого ребенка — учащегося в общеобразовательной организации либо подлежащего приему на обучение в общеобразовательную организацию. На сегодняшний день выплата назначена почти 5,3 тысячам семей на 10,7 тысячи детей. Многодетные матери рассказали главе региона о самой многодетной в Шелехове семье Натальи и Петра Серебренниковых, в которой воспитывается 16 детей, из них 13 приемных. Глава региона предложил семье принять участие в областном конкурсе по предоставлению автотранспорта (микроавтобуса) многодетным семьям, имеющим восемь и более детей, в том числе воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

При обсуждении вопроса о переходе общественного транспорта Шелехова на электронные социальные проездные билеты губернатор подчеркнул, что введение электронных проездных поможет обеспечить прозрачность в сфере пассажирских перевозок.

«Мы понимаем, что необходимо помогать перевозчикам, которые хотят честно работать. Я даю поручение министерствам экономического развития и социального развития, опеки и попечительства рассмотреть возможность помощи таким предпринимателям», — отметил Сергей Левченко.

Также главе региона задали вопрос о порядке проведения государственной экологической экспертизы, которую в соответствии с действующим законодательством обязаны проходить строительные организации. Это увеличивает сроки получения разрешения на строительство.

«Мы подали свои заявки в закон “Об охране озера Байкал”, где Центральная экологическая зона 200 км от берега Байкала, и все объекты, независимо от степени опасности, должны проходить экологическую экспертизу. Наше предложение — исключить из этого списка объекты, которые имеют третью и четвертую степень опасности», — сказал губернатор.

Микрорайон на Известковой

Кроме того, Сергей Левченко дал поручение расширить детскую площадку в микрорайоне, который построен для детей-сирот на улице Известковой в Шелехове. Глава региона осмотрел микрорайон и пообщался с жителями. Горожане обратились к губернатору с просьбой увеличить детскую площадку.

«Эта детская площадка очень маленькая для 104-х ребятишек, которые проживают в этих домах. С учетом того, что лето кончается, я дал поручение, чтобы в ближайшее время здесь добавили те детские сооружения, которых явно не хватает. Чтобы расширить площадку, необходимо с согласования компаний переместить трубы, которые мешают, и в перспективе сделать дорожку вокруг этих четырех домов, чтобы детям было удобно ездить на велосипеде», — заметил Сергей Левченко.