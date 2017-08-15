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15:54 (мск), источник: Om1.ru

Вспышку чумы свиней в Омской области мог вызвать кусочек сала

Ветеринары склоняются к версии, что инфекцию завезли сами жители через зараженную мясную продукцию.

В Омской области продолжают выяснять причины, которые привели ко вспышке африканской чумы свиней. Ранее выдвигалось несколько версий распространения инфекции: через завоз больных животных или зараженного мяса, провоз инфицированного корма, а также заражение от диких кабанов. Последнее предположение уже можно исключить: в регионе АЧС не найдена ни у одного кабана.

Сейчас ветеринары всерьез рассматривают другую версию: инфекцию могли занести жители Омской области из других регионов через кусочек зараженного мяса.

Владимир Плащенко, главный ветеринарный врач Омской области:

 — Исследована львиная доля продукции, поступающей к нам из других регионов. Ищем ту ниточку, которая приведёт к источнику заноса. Все версии отработаны, осталась одна — занос вируса АЧС с продукцией свиноводства или сырьём. Вряд ли завезли целую машину мяса и продуктов. Скорее всего, население побывало где-то в неблагополучных районах — Саратовской области, Нижегородской, Псковской — привезли с собой гостинец — кусочек копчёности, сала, окорока. И так мог произойти разнос чумы по территории нашей области (Цитата по «ОмскЗдесь»).

Напомним, по последним данным федерального Россельхознадзора, Омская область лидирует в стране по количеству очагов АЧС среди поголовья домашних свиней — на 10 августа зарегистрировано 17 очагов. На втором месте Саратовская область, где обнаружено 16 вспышек.

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