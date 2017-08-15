В Татарстан с бахчевыми культурами завезен опасный сорняк

«На самих арбузах и дынях их быть не может. Огромный риск представляет собой подстилочный материал — солома и сено, на которых перевозят бахчевые культуры», — пояснил Ленар Фаттерахманов.

Если арбузы и дыни привозят в Татарстан с территорий, где установлен карантин, то на продукцию должен быть составлен карантинный сертификат. При ввозе товара из-за рубежа должен быть фитосанитарный сертификат. Чаще всего арбузы и дыни привозят в республику из Волгоградской и Астраханской областей, в которых введен карантин по сорнякам: амброзии, повилике, горчаку ползучему и другим. Также много арбузов и дынь завозят из Казахстана.