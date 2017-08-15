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17:11 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстан с бахчевыми культурами завезен опасный сорняк

(Казань, 15 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). С бахчевыми культурами — арбузами и дынями — в Татарстан попали семена сорных растений, представляющих угрозу местным культурам. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по РТ Ленар Фаттерахманов.

«В Набережных Челнах при проверке соломы была обнаружена повилика. Благодаря инспекторам Россельхознадзора солома сожжена», — рассказал он.

Эксперт отметил, что контроль бахчевых культур происходит на постах ГИБДД. Проверяется наличие фитосанитарных документов, проводится досмотр груза с целью выявления карантинных сорных растений.

«На самих арбузах и дынях их быть не может. Огромный риск представляет собой подстилочный материал — солома и сено, на которых перевозят бахчевые культуры», — пояснил Ленар Фаттерахманов.

Если арбузы и дыни привозят в Татарстан с территорий, где установлен карантин, то на продукцию должен быть составлен карантинный сертификат. При ввозе товара из-за рубежа должен быть фитосанитарный сертификат. Чаще всего арбузы и дыни привозят в республику из Волгоградской и Астраханской областей, в которых введен карантин по сорнякам: амброзии, повилике, горчаку ползучему и другим. Также много арбузов и дынь завозят из Казахстана.

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