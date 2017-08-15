В Самарской области продолжают расти долги по зарплате. По сведениям организаций (без субъектов малого предпринимательства по состоянию на 1 июля суммарная задолженность перед работниками по заработной плате за месяц увеличилась на 0,6 млн рублей (на 1,4%) и составила 44,8 млн рублей. Такие данные ИА REGNUM предоставлены Самарастатом.

ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 1 июля просроченная задолженность по заработной плате составила 199,3 млн рублей. В расчёте на одного работника долги составили 26 307 рублей (в РФ — 53 072 рубля), максимальные показатели — в Чувашии и Кировской области. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

На начало июля наибольший размер просроченной задолженности зарегистрирован в Самарской области — 44,8 млн рублей.

В пятёрке антилидеров также Оренбургская область (22,47 млн рублей), Нижегородская область (21,27 млн рублей), Кировская область (19,97 млн рублей) и Удмуртия (19,4 млн рублей). Минимальный размер долгов по зарплате зафиксирован в Ульяновской области (168 тыс. рублей), Марий Эл (3,47 млн рублей) и Мордовии (4,2 млн рублей).