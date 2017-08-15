Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Британец победил рак после трансплантации десяти органов
Максим Виторган рассекретил фамилию сына Ксении Собчак
Как продавцы мяса обманывают покупателей
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
32-летняя Екатерина Варнава показала фото топлесс - СМИ
СМИ: 49-летняя Смехова смело позирует в бикини
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
«Ошеломляющий и смертоносный»: СМИ Британии об истребителе Су-57
Анисина: письмо Путину помогло уволить Малахова
Коммуналка подорожает из-за поправок в закон об отходах
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Фоторепортажи
8Путин выпустил мальков омуля
11Мрамор Микеланджело
16:28 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже снесут более 130 киосков за август-сентябрь 2017 года

Павильоны ООО «Русский аппетит» и «Робин Сдобин» также демонтируют.

Источник: РИА "Воронеж"

Воронежские власти запланировали демонтаж 133 киосков на август и сентябрь 2017 года. Среди них три павильона ООО «Русский аппетит» и один киоск АО «Робин Сдобин». Соответствующие документы появились на сайте городской администрации во вторник, 15 августа.

Киоски демонтируют в семи районах города. Больше всего павильонов снесут в Железнодорожном и Советском районах. Список киосков, которые подлежат демонтажу, можно посмотреть здесь.

Воронежские власти снесли 269 киосков с начала 2017 года. Среди них 37 нестационарно торговых объектов, демонтаж которых запланировали на вторую половину 2017 года.
Контекст В Воронеже снесли 539 незаконных киосков в 2016 году. Из них 11 незаконно торговали алкоголем. Еще 194 киоска не демонтировали из-за отсутствия технических возможностей, необходимых документов и судебных дел.

Полномочия по сносу нестационарных торговых объектов (НТО) перешли с управ районов на управление административно-технического контроля в феврале 2016 года. План демонтажа незаконных киосков изменили летом того же года. Обновленный график строится по «кустовому принципу»: для экономии бюджетных средств на определенной территории сносят все нестационарные торговые объекты. Одними из первых под демонтаж попали киоски, в которых незаконно торговали алкоголем.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Репортаж РИА «Воронеж». Лосево: бизнес на пробках и аккаунт в Твиттере
Задержанный в Крыму Лимешко рассказал о подготовке к диверсиям
КБ «Южное»: КНДР могла незаконно скопировать ракетные двигатели
Журналистка ВГТРК выдворена с Украины
Путин рассказал о сокращении расходов на оборону
Авиакомпания Air Berlin объявила о банкротстве
Названы самые дешевые направления отдыха на бархатный сезон
В ФСС рассказали, сколько будет получать Малахов в декрете
Спорт
«Ницца» без Балотелли и возвращение Данни на Кипр Рассказываем о самых интересных матчах 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов, которые состоятся во вторник и среду
Авто
BMW из девяностых, о которой мечтали все, продают за 35 000 евро В Швеции выставили на продажу не просто «семёрку» E38 cо знаменитым V12, а версию, подготовленную компанией Alpina
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли Актер рассказал, как готовился к съемкам в сериале «Шуберт»
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Жителям Ленобласти пересчитают счета за капремонт
Обустраиваем кухню и столовую в загородном доме
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Дочь Пугачевой и Галкина растет настоящей модницей 3-летняя Лиза Галкина поражает всех своим вкусом в подборе одежды.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь