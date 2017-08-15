В Воронеже снесут более 130 киосков за август-сентябрь 2017 года
Павильоны ООО «Русский аппетит» и «Робин Сдобин» также демонтируют.
Павильоны ООО «Русский аппетит» и «Робин Сдобин» также демонтируют.
Воронежские власти запланировали демонтаж 133 киосков на август и сентябрь 2017 года. Среди них три павильона ООО «Русский аппетит» и один киоск АО «Робин Сдобин». Соответствующие документы появились на сайте городской администрации во вторник, 15 августа.
Киоски демонтируют в семи районах города. Больше всего павильонов снесут в Железнодорожном и Советском районах. Список киосков, которые подлежат демонтажу, можно посмотреть здесь.
Воронежские власти снесли 269 киосков с начала 2017 года. Среди них 37 нестационарно торговых объектов, демонтаж которых запланировали на вторую половину 2017 года.
Контекст В Воронеже снесли 539 незаконных киосков в 2016 году. Из них 11 незаконно торговали алкоголем. Еще 194 киоска не демонтировали
Полномочия по сносу нестационарных торговых объектов (НТО) перешли с управ районов на управление