Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Стоит ли перекусывать сухофруктами?
Максим Виторган рассекретил фамилию сына Ксении Собчак
Эксперты: это растительное масло не стоит покупать
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
«Полиция и морги в деле». Как работает похоронный бизнесВладимир Путин поручил навести порядок в ритуальном бизнесе. А именно - повысить качество оказываемых услуг и их доступность.
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
32-летняя Екатерина Варнава показала фото топлесс - СМИ
СМИ: 49-летняя Смехова смело позирует в бикини
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
«Ошеломляющий и смертоносный»: СМИ Британии об истребителе Су-57
Анисина: письмо Путину помогло уволить Малахова
Коммуналка подорожает из-за поправок в закон об отходах
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Фоторепортажи
8Путин выпустил мальков омуля
8«Скирда Патрика»
16:27 (мск), источник: НТА-Приволжье

Директор «Пильнинского АТП» временно отстранен от должности по решению суда

Нижний Новгород. 15 августа. НТА-Приволжье — Директор МУП «Пильнинское АТП» временно отстранен от должности по решению суда.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, основанием для отстранения директора автотранспортного предприятия стало уголовное дело, возбужденное в отношении него по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

По версии следствия, с марта 2016 по февраль 2017 года мужчина изготавливал подложные документы, в соответствии с которыми в кассу МУП «Пильнинское АТП» якобы поступали денежные средства от пенсионеров и иных льготных категорий граждан за приобретенные единые социальные проездные билеты.

Следователь Сергачского МСО СУ СК РФ по Нижегородской области обратился в Пильнинский районный суд с ходатайством о временном отстранении от должности директора предприятия. Следователь отметил, что мужчина продолжает руководить сотрудниками, которые являются свидетелями по настоящему уголовному делу.

«С целью избежания наказания за совершенное им преступление, он может оказать воздействие на свидетелей с целью изменения или искажениями ими показаний и создания условий для уклонения его от уголовной ответственности за совершенное преступление, а также создания условий для отказа свидетелей преступления от дачи показаний, чем воспрепятствовать производству по уголовному делу», — отмечается в ходатайстве.

Суд согласился с позицией следователя и удовлетворил его ходатайство. Директор МУП «Пильнинское АТП» временно отстранен от должности.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Задержанный в Крыму Лимешко рассказал о подготовке к диверсиям
КБ «Южное»: КНДР могла незаконно скопировать ракетные двигатели
Журналистка ВГТРК выдворена с Украины
Путин рассказал о сокращении расходов на оборону
Авиакомпания Air Berlin объявила о банкротстве
Названы самые дешевые направления отдыха на бархатный сезон
В ФСС рассказали, сколько будет получать Малахов в декрете
Спорт
«Ницца» без Балотелли и возвращение Данни на Кипр Рассказываем о самых интересных матчах 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов, которые состоятся во вторник и среду
Авто
BMW из девяностых, о которой мечтали все, продают за 35 000 евро В Швеции выставили на продажу не просто «семёрку» E38 cо знаменитым V12, а версию, подготовленную компанией Alpina
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли Актер рассказал, как готовился к съемкам в сериале «Шуберт»
Недвижимость
Adidas закрывает розничные магазины в России
На доходные дома ожидается ажиотажный спрос
На рынке аренды квартир начался высокий сезон
Названы первые адреса для переселения из хрущевок
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Дочь Пугачевой и Галкина растет настоящей модницей 3-летняя Лиза Галкина поражает всех своим вкусом в подборе одежды.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь