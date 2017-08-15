Директор «Пильнинского АТП» временно отстранен от должности по решению суда

Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, основанием для отстранения директора автотранспортного предприятия стало уголовное дело, возбужденное в отношении него по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

По версии следствия, с марта 2016 по февраль 2017 года мужчина изготавливал подложные документы, в соответствии с которыми в кассу МУП «Пильнинское АТП» якобы поступали денежные средства от пенсионеров и иных льготных категорий граждан за приобретенные единые социальные проездные билеты.

Следователь Сергачского МСО СУ СК РФ по Нижегородской области обратился в Пильнинский районный суд с ходатайством о временном отстранении от должности директора предприятия. Следователь отметил, что мужчина продолжает руководить сотрудниками, которые являются свидетелями по настоящему уголовному делу.

«С целью избежания наказания за совершенное им преступление, он может оказать воздействие на свидетелей с целью изменения или искажениями ими показаний и создания условий для уклонения его от уголовной ответственности за совершенное преступление, а также создания условий для отказа свидетелей преступления от дачи показаний, чем воспрепятствовать производству по уголовному делу», — отмечается в ходатайстве.