Приангарье будет сотрудничать с Татарстаном в промышленности и инновациях

Источник: РИА "Новости"

«Мы обсудили с коллегами из Татарстана темы развития кооперации, в том числе, в области промышленного производства. Это важный вопрос, учитывая, что два региона связывает тема авиапрома. Предприятие “КАПО-Композит” ведет работы по программам МС-21 — самолета, который производится в Иркутске», — приводятся в сообщении слова губернатора Иркутской области Сергея Левченко, возглавившего делегацию.

В Татарстане иркутская делегация посетила универсальный футбольный стадион «Казань Арена», предприятие «КАПО — Композит», а также площадку особой экономической зоны «Алабуга» и Иннополис — город, экономика которого основана на высокотехнологичных индустриях.

По мнению главы Приангарья, показатель объема товарооборота между регионами имеет перспективу на увеличение.

«По итогам поездки мною будет сформирован перечень поручений правительству региона. Это должны быть конкретные проекты на примере лучших практик коллег из Татарстана для возможной реализации их в Иркутской области», — резюмировал Левченко.