В Калининграде ярмарку выходного дня планируют перенести на проспект Калинина

Она предложила провести ярмарку на проспекте Калинина, с правой стороны, в старом форте, где имеется территория, земельный участок. Сейчас компания приводит эту площадку в порядок. Да, там есть склады, но у нас же ярмарка выходного дня. Поэтому в субботу и воскресенье все склады будут закрыты, а ярмарка будет работать. Это не Балтрайон, это не Сельма, это более-менее в центре города. Конечно, лучше, чем площадка на улице Шевченко, нет. Но для города и для местных предпринимателей надо предоставить место там, где реализуют продукцию, особенно осенью. Поэтому сейчас есть предложение — давайте попробуем. Если оно не пойдёт, будем искать что-то новое, — рассказал Авдеев.