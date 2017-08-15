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16:57 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининграде ярмарку выходного дня планируют перенести на проспект Калинина

В начале сентября в Калининграде презентуют новую площадку под ярмарку выходного дня. Об этом сообщает радиостанция «Балтик Плюс» со ссылкой на начальника управления экономического развития мэрии Григория Авдеева.

Источник: Калининград.Ru

По его словам, одна из частных компаний предложила организовать торговые места на проспекте Калинина, где сейчас размещаются склады.

Она предложила провести ярмарку на проспекте Калинина, с правой стороны, в старом форте, где имеется территория, земельный участок. Сейчас компания приводит эту площадку в порядок. Да, там есть склады, но у нас же ярмарка выходного дня. Поэтому в субботу и воскресенье все склады будут закрыты, а ярмарка будет работать. Это не Балтрайон, это не Сельма, это более-менее в центре города. Конечно, лучше, чем площадка на улице Шевченко, нет. Но для города и для местных предпринимателей надо предоставить место там, где реализуют продукцию, особенно осенью. Поэтому сейчас есть предложение — давайте попробуем. Если оно не пойдёт, будем искать что-то новое, — рассказал Авдеев.

Он отметил, что были варианты разместить ярмарку возле Дворца спорта «Юность», в микрорайоне Сельма и даже под вторым эстакадным мостом. Последний не подошёл из-за неудобного расположения опор конструкции. По его словам, за площадку на старой дороге возле Сельмы, которую используют под ночную автостоянку, не проголосовали жители.

Ярмарка местной продукции у Дома Советов открылась в августе 2014 года, после введения Россией запрета на ввоз сельскохозяйственной продукции из ряда стран. Места для торговли получили порядка 100 производителей.

В начале 2017 года власти решили перенести ярмарку от Дома Советов на новую площадку. Тогда же жителям области предложили проголосовать за её новое место расположения.

На территории возле Дома Советов разместят официальную фан-зону чемпионата мира по футболу 2018 года.

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