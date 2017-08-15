В Петербурге изменят условия реновации хрущевок

Источник: "Российская газета"

Пятно для старта

Петербургская программа реновации, которая была задумана еще в 2008 году, кардинально отличалась от той, что сейчас стартует в Москве. В частности, она изначально предполагала переселение людей в тот же микрорайон, где они проживали раньше.

Такое требование в московской программе есть только для трех центральных округов, в Петербурге же оно распространялось на все территории.

Но, как говорит заместитель председателя комитета по строительству Евгений Барановский, именно на этапе переселения в границах муниципалитета возникли сложности.

Ведь логика была в том, что застройщик сначала возводит дом, затем переселяет туда жителей хрущевки, сносит ее, а на освободившейся территории строит новое здание, куда въезжают жильцы следующего дома.

Однако на ряде территорий, которые еще девять лет назад отвели под программу петербургской реновации, просто не нашлось свободного пятна, чтобы построить тот самый первый дом. Проблемы, в частности, возникли с кварталом возле станции метро «Автово».

На этой территории реализация невозможна, потому что не получается создать первую волну расселения. Есть случаи, когда существует возможность строительства буквально через дорогу, но мы не можем этого сделать, потому что жилье должно строиться в рамках квартала. Евгений Барановский Заместитель председателя комитета по строительству

Чиновник утверждает: гипотетически выход есть. Если расселять жителей не в границах муниципалитета, а в границах района, то тогда площадку для строительства первого дома найти значительно проще.

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Здесь, правда, есть проблема. В Петербурге реновация, согласно закону о развитии застроенных территорий, предполагается в девяти районах: Калининском, Кировском, Колпинском, Красносельском, Красногвардейском, Курортном, Московском, Невском и Фрунзенском.

Все эти районы очень неоднородны. В том же Колпинском районе, согласно утвержденной девять лет назад программе, должны быть снесены здания в квартале между улицами Ленина, Танкистов, Губкина и Ленинским проспектом. Этот квартал в самом центре Колпино, в шаговой доступности пять школ, каток, сквер Героев-ижорцев.

Но в то же время, в границах Колпинского района находятся поселки, такие как Саперный или Металлострой, которые не могут похвастаться подобной инфраструктурой, и цены на жилье там ниже. Расстояния тоже серьезные. От того же центра Колпино до поселка Саперный по прямой больше 10 километров, общественный транспорт в поселках развит слабо.

Возможность переселения людей в границах района, а не внутри квартала, сейчас обсуждается.

Второе ключевое отличие от московской программы — в Петербурге реновацию планировалось осуществить за счет застройщиков. В частности, они должны были передавать для переселения не все квартиры, а лишь треть, остальные застройщик мог выставить на продажу и за счет этого окупить свое участие в программе.

Но, как говорит председатель Национального объединения строителей по Санкт-Петербургу Александр Вахмистров, эта бизнес-модель оказалась невыполнима в условиях постоянно меняющихся нормативов в сфере градостроительства.

И это притом, что самих площадок для петербургской реновации изначально было выбрано немного — работы проводились на 23 территориях, причем с точки зрения расположения они все довольно перспективны. Но эксперты признают: принятая в Петербурге модель невыгодна для депрессивных кварталов — застройщики даже на условиях, что две трети квартир в новостройках остаются за ними, все равно туда не придут.

Зато в зоне их пристального внимания будут находиться вполне ухоженные хрущевки в максимально привлекательных локациях. Чтобы завлечь застройщиков сносить дома там, где это действительно необходимо, собираются внедрять ГЧП.

В поисках пятачка

В городе ситуацию с жилым фондом сложно назвать благополучной. В городе до сих пор не расселены коммуналки, в них проживают более 250 тысяч человек. В ближайшие два года город расселит только пять аварийных домов площадью 3,4 тысячи квадратных метров. Для сравнения, в 2014 году общая площадь снесенных аварийных зданий превышала 33 тысячи квадратных метров.

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На этом фоне повышенный интерес к реновации хрущевок, которые сохранились еще более ли менее прилично, выглядит странно.

— Нельзя путать реновацию с программами по ветхому и аварийному жилью. Если говорить про реновацию, мне кажется, что это больше коммерческая составляющая, — считает депутат Госдумы от Петербурга Сергей Вострецов.

Парламентарий сравнил программы Москвы и Санкт-Петербурга. По мнению Вострецова, то, что сейчас программа реновации активно реализуется в столице, объясняется тем, что строительная отрасль Москвы столкнулась с острым дефицитом пятен для застройки. Но очень скоро эта проблема коснется и Петербурга.

У нас тоже кончаются эти пятна, сейчас стройка ведется возле «Электросилы», возводятся большие дома по проспекту Славы. Но точки кончаются, и мы все равно придем к реновации. Сергей Вострецов Депутат Госдумы от Петербурга

В Петербурге программа реновации хоть и реализуется с 2008 года, но о серьезных результатах говорить пока не приходится. По данным комитета по строительству, два застройщика — «Реновация» и «Воин-В» — должны были построить 8 миллионов 440 тысяч квадратных метров жилья.

Фактически же за девять лет построено 11 домов общей площадью 127 тысяч квадратных метров. При этом у «Воина-В» срок действия договора заканчивается в 2018 году, у «Реновации» — в 2019-м, программа исполнена чуть более, чем на один процент.

Столь скромные показатели эксперты объясняют тем, что относительно Москвы петербургские застройщики оказались не в столь конкурентной среде. Также масла в огонь подлили недовольные граждане. В квартале «Ульянка», где реализует свои проекты «Воин-В», строительство приостановлено по решению судов. Причем, как говорит директор компании-застройщика Олег Глущенко, за те девять лет, что «Воин-В» участвует в программе, непосредственно строительными работами предприятие занимается 3,5 года. Все остальное время ушло на участие в судебных процессах.

И в Петербурге вопрос с согласием граждан также не решен.

Помимо собственно «проблемы последнего жильца», когда некоторые соседи не хотят до последнего выезжать из своих квартир, либо по принципиальным соображениям, либо требуя большого отступного, совершенно непонятно, как будет решаться проблема с теми, кто остается.

Ведь в плане расположения хрущевок у Петербурга есть свои особенности. Собственно кварталов, которые состоят из одних только пятиэтажек, в городе не так уж и много, в основном застройка комплексная: рядом с хрущевками расположились сталинки и брежневки. Соответственно, жильцы соседних девятиэтажек совершенно не радуются перспективе, что рядом с ними вырастет башня в 20 этажей.

Массовая перестраховка

На фоне всех нюансов, возникающих в связи с реновацией хрущевок, понятен интерес застройщиков, собирающихся прийти на новые, интересные для себя территории.

Но непонятно, зачем это нужно гражданам и городским властям.

Александр Вахмистров говорит, что ключевая проблема — это массовость хрущевок.

Безусловно, право частной собственности существует, но государство несет ответственность. Если сегодня пятиэтажка выглядит еще более или менее, хотя не отвечает параметрам по теплу, не говоря о комфортности проживания, то пройдет какое-то время и могут начаться процессы деформации здания, и это будет большой проблемой. Александр Вахмистров Председатель Национального объединения строителей по Санкт-Петербургу

Специалисты признают: прямо сейчас хрущевкам ничего не угрожает. Но даже самый продвинутый эксперт не может предположить, что будет с этими домами через 10−20 лет. Так как хрущевки относятся к домам массовых серий, то в случае системных проблем с ними столкнутся не обитатели отдельных домов, это станет массовой ситуацией. Поэтому главный вопрос: сколько еще простоят хрущевки?

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Нормативный срок службы панельных хрущевок — 40−50 лет, и он уже вышел. Что будет дальше? На этот вопрос архитекторы, создававшие проекты массовых серий, не отвечали. Однако сейчас уже есть проекты, которые увеличивают срок жизни хрущевок до 100 лет.

Дома массовых серий стоят не только в России. В странах Евросоюза еще в 70-е и 80-е годы провели санацию — такие здания дополнительно укрепили и утеплили. Подобный опыт был и у Петербурга.

По словам Александра Вахмистрова, с начала двухтысячных 25 домов прошли через санацию: в зданиях заменялись стояки, дома утеплялись, надстраивались мансарды. Петербургские власти сочли санацию удачной. Но проблема возникла в цене. В ценах 2008 года санация стоила 100 долларов на квадратный метр жилой площади. И все эти расходы полностью брал на себя городской бюджет. Возложить все эти траты на собственников не представлялось возможным, уж слишком большие суммы..

Таким образом, ключевая проблема сейчас — это оценка состояния хрущевок. Несмотря на то, что в Петербурге составлены и, более того, обнародованы паспорта многоквартирных домов, они не дают полной картины.

Ответы на все вопросы может дать только комплексное обследование каждого дома. Но в Петербурге массово таких работ никогда не проводилось.