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17:05 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Администрация Ленинского района Нижнего Новгорода распорядилась вырубить более 40 сухих деревьев

Администрация Ленинского района Нижнего Новгорода распорядилась обрезать сухие ветви и вырубить более 40 деревьев на территории района.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации города 15 августа 2017 года.

«Сегодня на территории парка Дубки в Ленинском районе работники подрядной организации провели вырубку сухостойных деревьев и обрезку сухих веток. В выходные дни такие же работы проводились в Станкозаводском парке, расположенном в границах улиц Арктическая и Перекопская рядом с Дворцом спорта «Заречье», — говорится в сообщении.

По данным управления, работы осуществляются на основании распоряжения администрации Ленинского района в целях благоустройства и наведения порядка на территории парковых зон и заключения специальной комиссии, которая по заявкам жителей обследовала более 40 деревьев в районе.

По заключению специалистов, все обследованные деревья имеют сухие ветви внутри кроны и расположены в непосредственной близости с пешеходными дорожками, детскими площадками, парковыми скамейками, поэтому представляют потенциальную угрозу.

«В парках Ленинского района отдыхают жители, гуляют мамы с детьми, занимаются спортом люди всех возрастов. Более того, эти площадки задействованы во время проведения массовых районных праздников. Конечно, мы заботимся о безопасности наших жителей, поэтому любые потенциальные угрозы будут вовремя ликвидированы», — приводятся в сообщении слова и.о. главы администрации Ленинского района Алексея Глазова.

По окончании работ подрядная организация планирует вывести из парков весь мусор от распиловки ветвей и деревьев.

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