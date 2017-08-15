«Первый канал» отказался от «Пока все дома» из-за скандала с сиротами
Телепрограмма «Пока все дома» больше не будет выходить на «Первом канале», узнал РБК.
Телепрограмма «Пока все дома» больше не будет выходить на «Первом канале», узнал РБК.
Телеканал расторг договор с
Информацию о расторжении контракта с производителями одной из старейших программ «Первого канала» подтвердил и другой источник РБК. «Это факт. И решение о расторжении контракта с компанией (“Дом”, производившей программу “Пока все дома”) было принято не сегодня, а около месяца назад», — сообщил РБК источник на Первом канале, близкий к руководству.
Рубрика «У вас будет ребенок» рассказывала про детей из детских домов, которым нужны усыновители. «Проверку канал начал, как только появились первые публикации в СМИ. В итоге информация о махинациях подтвердилась, и было принято решение закрыть программу», — пояснил собеседник РБК.
По словам источника РБК, выяснилось, что компания получала деньги за эту рубрику с телеканала (за производство программы на аутсорсе), с государства (за производство так называемых «видеопаспортов» детей) и со спонсоров (например, с производителя керамической плитки Kerama Marazzi).
По словам собеседника РБК на «Первом канале», производством программы «Пока все дома» занималось ООО «Дом», зарегистрированная в Москве в ноябре 2015 года. Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), 49,50% ООО принадлежит Тимуру Кизякову, такая же доля у его давнего
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Телеведущий программы «Пока все дома» Тимур Кизяков сообщил РБК, что ему о расторжении договора неизвестно. «У меня нет такой информации — я в отъезде», — сказал он в разговоре с РБК.
Совладелец компании «Дом» Александр Митрошенков заявил РБК, что ничего не может прокомментировать, так как у него «нет никакой информации». «Я в первый раз слышу об этом от вас», — добавил Митрошенков, отвечая РБК на вопрос о расторжении «Первым каналом» договора с компанией «Дом» на производство программы «Пока все дома».
О том, что компании, которые принадлежат создателям программы «Пока все дома», получили финансирование в размере порядка 110 млн. руб. на создание видеороликов о
Представитель «Первого канала» Лариса Крымова тогда сообщила изданию, что телеканалу не было известно о том, что
«Пока все дома» выходит на «Первом канале» с 1992 года. Рубрика «У вас будет ребенок» появилась в 2006 году.