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17:09 (мск), источник: РБК

«Первый канал» отказался от «Пока все дома» из-за скандала с сиротами

Телепрограмма «Пока все дома» больше не будет выходить на «Первом канале», узнал РБК.

Источник: РИА "Новости"

Телеканал расторг договор с компанией-производителем «Пока все дома» после скандала с финансированием съемок видеороликов о детях-сиротах. Об этом РБК сообщил источник, знакомый с процессом работы телеканала со сторонними производителями контента. Так как программа телеканалу не принадлежит и создавалась компанией-производителем, выходить в эфир «Первого канала» «Пока все дома» больше не будет.

Информацию о расторжении контракта с производителями одной из старейших программ «Первого канала» подтвердил и другой источник РБК. «Это факт. И решение о расторжении контракта с компанией (“Дом”, производившей программу “Пока все дома”) было принято не сегодня, а около месяца назад», — сообщил РБК источник на Первом канале, близкий к руководству.

По словам источника, расторжение контракта с ООО «Дом» произошло по результатам внутренней проверки, организованной телеканалом после того, как в средствах массовой информации появились сообщения о том, что ведущие «Пока все дома» Тимур и Елена Кизяковы брали деньги за производство так называемых «видеопаспортов» детей-сирот, которые демонстрировались в рубрике «У вас будет ребенок», сразу из нескольких источников.

Рубрика «У вас будет ребенок» рассказывала про детей из детских домов, которым нужны усыновители. «Проверку канал начал, как только появились первые публикации в СМИ. В итоге информация о махинациях подтвердилась, и было принято решение закрыть программу», — пояснил собеседник РБК.

«Главная причина — испорченная репутация программы. И все ждали каких-то действий от Первого канала», — добавил собеседник.

По словам источника РБК, выяснилось, что компания получала деньги за эту рубрику с телеканала (за производство программы на аутсорсе), с государства (за производство так называемых «видеопаспортов» детей) и со спонсоров (например, с производителя керамической плитки Kerama Marazzi).

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По словам собеседника РБК на «Первом канале», производством программы «Пока все дома» занималось ООО «Дом», зарегистрированная в Москве в ноябре 2015 года. Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), 49,50% ООО принадлежит Тимуру Кизякову, такая же доля у его давнего бизнес-партнера Александра Митрошенкова, еще 1% — у руководителя компании — Нины Подколзиной.

В пресс-службе «Первого канала» пока не прокомментировали РБК информацию о расторжении договора с компанией-производителем программы «Пока все дома». РБК направил официальный запрос на «Первый канал».

Телеведущий программы «Пока все дома» Тимур Кизяков сообщил РБК, что ему о расторжении договора неизвестно. «У меня нет такой информации — я в отъезде», — сказал он в разговоре с РБК.

Совладелец компании «Дом» Александр Митрошенков заявил РБК, что ничего не может прокомментировать, так как у него «нет никакой информации». «Я в первый раз слышу об этом от вас», — добавил Митрошенков, отвечая РБК на вопрос о расторжении «Первым каналом» договора с компанией «Дом» на производство программы «Пока все дома».

О том, что компании, которые принадлежат создателям программы «Пока все дома», получили финансирование в размере порядка 110 млн. руб. на создание видеороликов о детях-сиротах от Министерства образования и науки и одновременно от региональных властей, в конце декабря 2016 года сообщала газета «Ведомости».

По данным документов закупок, изученных «Ведомостями», производство одного такого «видеопаспорта» стоит 100 тыс. руб.

Представитель «Первого канала» Лариса Крымова тогда сообщила изданию, что телеканалу не было известно о том, что компания-производитель программы снимает «видеопаспорта» на деньги, полученные от государства. Она также сообщила тогда, что телеканал намерен разобраться с тем, нарушает ли это условия контракта.

«Пока все дома» выходит на «Первом канале» с 1992 года. Рубрика «У вас будет ребенок» появилась в 2006 году.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
САНЯ ВЕТРОВ
Вот лучше бы эти 110 мл. потратили бы на сами дет.дома и на образование детей в них..
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