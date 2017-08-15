Как убедить себя в том, что вы богаты

Представьте, что ваш доход исчисляется шестизначной цифрой, что у вас есть свой дом и еще — свободный миллион долларов. Похоже, что по всем стандартам жизнь удалась, не так ли? Вы богаты?

Видимо, все-таки нет.

Последний опрос известных американских инвесторов, сделанный фирмой UBS, предоставляющей финансовые услуги по всему миру, показал, что 70% из тех, кто удовлетворяет вышеизложенным критериям, не считают себя богатыми.

Только те, чьи активы составляют 5 млн долларов и больше, рассматривают свою финансовую ситуацию как достаточную для того, чтобы чувствовать уверенность в завтрашнем дне.

Большинство остальных опасается, что любая неудача может сильно повлиять на тот образ жизни, к которому они привыкли.

Если даже миллионеры не считают себя богатыми, то что же говорить о нас с вами?

И если мы не ощущаем своего богатства, сколько бы мы ни зарабатывали, стоит ли вообще к нему стремиться?

Источник: AP 2017

Перестать быть белкой в колесе

Исследования психологов, осуществляемые на протяжении последних десятилетий, уже развенчали представление о том, что деньги могут купить нам счастье на долгие годы.

Более того, в одном из таких исследований ученые пришли к выводу, что выигравшие крупную сумму в лотерею в итоге оказываются не более удовлетворены своей жизнью, чем были до выигрыша.

Как сообщала в феврале New York Times, специальная терапия для миллиардеров с личными проблемами переживает бум в США.

«По мере того как люди становятся богаче, они чувствуют больше удовлетворения жизнью. Но в какой-то момент это удовлетворение перестает расти», — подчеркивает Йоланда Йеттен, профессор социальной психологии в австралийском Университете Куинсленда и соавтор книги «Парадокс богатства».

По ее словам, многие из тех, кто зарабатывает миллионы, не в состоянии прекратить быть белкой в колесе, даже если осознают, что их удовлетворенность жизнью давно перестала расти, поскольку не они управляют богатством, а богатство управляет ими.

А всё потому, объясняет она, что богатые люди (точно так же, как и не столь богатые) постоянно сравнивают себя с кем-то более успешным, свои доходы с чужими доходами, свои дома с чужими домами, свои достижения — с достижениями более богатых друзей и коллег.

«Чем больше у вас денег, тем больше вам нужно — это как наркозависимость», — говорит Йеттен.

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Такая ситуация хорошо знакома Пии Уэбб, которая занимается коучингом менеджеров высшего звена в Европе. Даже на ее родине, в Швеции, где социал-демократическое общество стремится обеспечить справедливый баланс «работа-дом», многие становятся жертвой этого постоянного сравнения себя с теми, кто зарабатывает больше.

Уэбб предлагает своим клиентам подумать над тем, какой именно опыт или какие именно вещи нужны лично им, чтобы почувствовать удовлетворение жизнью — вместо того чтобы постоянно стремиться кого-то догнать или оправдать чьи-то ожидания.

Говоря о богатстве, многие полагают, что главное — это деньги. Но вам нужно не так много, если вы умеете получать удовлетворение от жизни здесь и сейчас. Йоланда Йеттен Профессор социальной психологии в австралийском Университете Куинсленда и соавтор книги «Парадокс богатства»

Пия Уэбб сама когда-то была крайне озабочена подобными сравнениями. Но 10 лет назад она пережила нервный срыв и с тех пор решила жить, получая наслаждение от простых и приятных вещей — сауны, прогулки в лесу, встреч с друзьями и родственниками.

Счастливые крестьяне и несчастные миллионеры

Исследования Йоланды Йеттен показывают: люди, живущие в бедности, учатся находить такие способы повышения удовлетворенности жизнью, которые не зависят от денег или материальных благ.

Например, в отличие от тех, кто материально обеспечен, они проводят гораздо больше времени с семьей и чаще выполняют волонтерские работы в своем районе.

«Наше благополучие довольно сильно зависит от ощущения связи с другими людьми», — объясняет она.

«В развивающихся странах куда меньшая сумма денег может сильно повлиять на образ жизни… в то же время те, кто совсем небогат, не боятся много потерять», — добавляет она.

Кэрол Грэм, профессор Мэрилендского университета (США) называет этот парадокс «проблемой счастливого крестьянина и несчастного миллионера».

«В более богатых странах в среднем выше удовлетворенность жизнью, но когда начинаешь разбираться, всё оказывается гораздо сложнее», — пишет она в исследовании 2010 года. В работе отмечается, что люди в Афганистане довольны жизнью не меньше, чем латиноамериканцы.

Жизнь в свободной и демократической стране делает людей счастливее. Но если нет ни свободы, ни демократии, если нет материального достатка, люди привыкают находить удовольствие в других вещах, сохраняя природную жизнерадостность. С другой стороны, вы можете иметь всё — и чувствовать себя несчастным. Йоланда Йеттен Профессор социальной психологии в австралийском Университете Куинсленда и соавтор книги «Парадокс богатства»

Конечно, отсюда не следует вывод, что надо стремиться жить поближе к черте бедности (имейте в виду, в последнем докладе ООН World Happiness Report богатые страны занимают большинство высоких мест в рейтинге самых счастливых).

Но из исследования Кэрол Грэм можно сделать вывод, что богатые люди могут поучиться у бедных тому, как реагировать на плохие новости о своих доходах.

Йеттен также подчеркивает, что в бедных слоях общества, как правило, принято держаться друг друга и помогать друг другу — и это то, чему богатым следует учиться.

Непальский проводник в горных восхождениях Кришна Прасад Тимилсина рассказывает о том, как после ужасного землетрясения 2015 года он стал замечать у своих соотечественников проявления необычайной стойкости.

В том бедствии погибло около 8 тысяч человек, тысячи остались без крова. Тем не менее для многих оно стало поводом ощутить счастье и настоящее благословение — ведь они остались в живых.

В этом случае люди тоже сравнивали свою жизненную ситуацию — но не кем-то более успешным и богатым, а с ситуацией тех, кто потерял всё.

И в то время как туристическая отрасль Непала — одна из самых важных для экономики этого государства — ощутила на себе последствия трагедии, в рейтинге World Happiness Index 2017 года страна поднялась на восемь мест и расположилась на 99-м из 155-ти, опередив Южную Африку, Египет и даже соседнюю Индию с ее растущей как на дрожжах экономикой.

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Впрочем, Тимилсина не считает, что его соотечественники полностью свободны от «болезни сравнений». «В городе у более образованных людей больше тревог по поводу жизни. Вот у моих родителей совсем нет денег, но они куда счастливее меня», — смеется он.

Другие способы тратить деньги

Всё большее число экспертов склоняется к тому, что традиционные символы богатства — например, автомашина, дом и т. д. — тоже претерпевают изменения.

Во многих странах те, кто родился в начале века, становятся первым поколением, зарабатывающим меньше своих родителей. Им сложней купить квартиру или дом из-за растущих цен на недвижимость.

«Это означает, что этому поколению, возможно, будут менее присущи такие отрицательные черты богатых, как себялюбие, нарциссизм и представление, что все кругом тебе должны», — отмечает Йеттен.

Есть и признаки того, что хорошо зарабатывающие молодые профессионалы, вместо того чтобы инвестировать в акции или в недвижимость, выбирают тратить деньги на приключения и путешествия. (В США в период с 1987 года доля расходов именно на эту сторону жизни увеличилась на 70%, согласно цифрам министерства торговли США.).

Живущая сейчас в Париже американский фотограф моды 25-летняя Эйлин Чо, например, выросла в престижном районе Сиэттла. Но для нее идея зарабатывания и накопления денег для того, чтобы, предположим, инвестировать их во что-то, представляется чем-то вроде тюрьмы.

Несмотря на то, что родители предлагали ей финансовую помощь в покупке дома, она предпочла жить со своим бойфрендом в съемной квартире площадью в 30 кв. м.

«Мы платим 950 евро (1030 долларов) в месяц за аренду, и у нас остается достаточно для того, чтобы раз в месяц выбраться за границу, — объясняет она. — Для меня важно жить полной жизнью и быть счастливой. Завтра я лечу в Испанию, а следующее путешествие — в Марракеш».

Такое отношение к жизни приветствует коуч Пия Уэбб. Хотя и предупреждает: как бы эти путешествия и прочие приключения не превратились в новую норму, с которой люди начнут сверять свои жизненные стандарты. И снова сравнивать, завидовать, расстраиваться…

«Путешествия — это отличный способ больше узнать о других странах и культурах, о себе самом, о своем месте в мире, но они тоже могут стать чем-то вроде зависимости. Вы чувствуете возбуждение от поездки в новое неизвестное место — точно так же как другие чувствуют возбуждение от шопинга».

«Но постоянные путешествия могут означать, что вы нигде не пустили корни или лишены возможности прекрасно проводить время с семьей», — предупреждает она.

«Самое лучшее, что я бы посоветовала — понять, что именно для вас важно как для личности, и научиться получать удовольствие от самых мелких вещей в жизни, где бы вы ни находились».

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.