Как убедить себя в том, что вы богаты
Говорят, что сравнение убивает радость. Может быть, в нашем мире, где даже миллионеры не считают себя особо богатыми, рецепт радости жизни состоит в том, чтобы прекратить сравнивать себя с другими?
Говорят, что сравнение убивает радость. Может быть, в нашем мире, где даже миллионеры не считают себя особо богатыми, рецепт радости жизни состоит в том, чтобы прекратить сравнивать себя с другими?
Представьте, что ваш доход исчисляется шестизначной цифрой, что у вас есть свой дом и еще — свободный миллион долларов. Похоже, что по всем стандартам жизнь удалась, не так ли? Вы богаты?
Видимо,
Последний опрос известных американских инвесторов, сделанный фирмой UBS, предоставляющей финансовые услуги по всему миру, показал, что 70% из тех, кто удовлетворяет вышеизложенным критериям, не считают себя богатыми.
Большинство остальных опасается, что любая неудача может сильно повлиять на тот образ жизни, к которому они привыкли.
Если даже миллионеры не считают себя богатыми, то что же говорить о нас с вами?
И если мы не ощущаем своего богатства, сколько бы мы ни зарабатывали, стоит ли вообще к нему стремиться?
Перестать быть белкой в колесе
Исследования психологов, осуществляемые на протяжении последних десятилетий, уже развенчали представление о том, что деньги могут купить нам счастье на долгие годы.
Более того, в одном из таких исследований ученые пришли к выводу, что выигравшие крупную сумму в лотерею в итоге оказываются не более удовлетворены своей жизнью, чем были до выигрыша.
Как сообщала в феврале New York Times, специальная терапия для миллиардеров с личными проблемами переживает бум в США.
«По мере того как люди становятся богаче, они чувствуют больше удовлетворения жизнью. Но в
По ее словам, многие из тех, кто зарабатывает миллионы, не в состоянии прекратить быть белкой в колесе, даже если осознают, что их удовлетворенность жизнью давно перестала расти, поскольку не они управляют богатством, а богатство управляет ими.
А всё потому, объясняет она, что богатые люди (точно так же, как и не столь богатые) постоянно сравнивают себя с
«Чем больше у вас денег, тем больше вам нужно — это как наркозависимость», — говорит Йеттен.
Такая ситуация хорошо знакома Пии Уэбб, которая занимается коучингом менеджеров высшего звена в Европе. Даже на ее родине, в Швеции, где
Уэбб предлагает своим клиентам подумать над тем, какой именно опыт или какие именно вещи нужны лично им, чтобы почувствовать удовлетворение жизнью — вместо того чтобы постоянно стремиться
Говоря о богатстве, многие полагают, что главное — это деньги. Но вам нужно не так много, если вы умеете получать удовлетворение от жизни здесь и сейчас.
Пия Уэбб сама
Счастливые крестьяне и несчастные миллионеры
Исследования Йоланды Йеттен показывают: люди, живущие в бедности, учатся находить такие способы повышения удовлетворенности жизнью, которые не зависят от денег или материальных благ.
Например, в отличие от тех, кто материально обеспечен, они проводят гораздо больше времени с семьей и чаще выполняют волонтерские работы в своем районе.
«Наше благополучие довольно сильно зависит от ощущения связи с другими людьми», — объясняет она.
«В развивающихся странах куда меньшая сумма денег может сильно повлиять на образ жизни… в то же время те, кто совсем небогат, не боятся много потерять», — добавляет она.
Кэрол Грэм, профессор Мэрилендского университета (США) называет этот парадокс «проблемой счастливого крестьянина и несчастного миллионера».
«В более богатых странах в среднем выше удовлетворенность жизнью, но когда начинаешь разбираться, всё оказывается гораздо сложнее», — пишет она в исследовании 2010 года. В работе отмечается, что люди в Афганистане довольны жизнью не меньше, чем латиноамериканцы.
Жизнь в свободной и демократической стране делает людей счастливее. Но если нет ни свободы, ни демократии, если нет материального достатка, люди привыкают находить удовольствие в других вещах, сохраняя природную жизнерадостность. С другой стороны, вы можете иметь всё — и чувствовать себя несчастным.
Конечно, отсюда не следует вывод, что надо стремиться жить поближе к черте бедности (имейте в виду, в последнем докладе ООН World Happiness Report богатые страны занимают большинство высоких мест в рейтинге самых счастливых).
Но из исследования Кэрол Грэм можно сделать вывод, что богатые люди могут поучиться у бедных тому, как реагировать на плохие новости о своих доходах.
Йеттен также подчеркивает, что в бедных слоях общества, как правило, принято держаться друг друга и помогать друг другу — и это то, чему богатым следует учиться.
Непальский проводник в горных восхождениях Кришна Прасад Тимилсина рассказывает о том, как после ужасного землетрясения 2015 года он стал замечать у своих соотечественников проявления необычайной стойкости.
В том бедствии погибло около 8 тысяч человек, тысячи остались без крова. Тем не менее для многих оно стало поводом ощутить счастье и настоящее благословение — ведь они остались в живых.
И в то время как туристическая отрасль Непала — одна из самых важных для экономики этого государства — ощутила на себе последствия трагедии, в рейтинге World Happiness Index 2017 года страна поднялась на восемь мест и расположилась на 99-м из 155-ти, опередив Южную Африку, Египет и даже соседнюю Индию с ее растущей как на дрожжах экономикой.
Впрочем, Тимилсина не считает, что его соотечественники полностью свободны от «болезни сравнений». «В городе у более образованных людей больше тревог по поводу жизни. Вот у моих родителей совсем нет денег, но они куда счастливее меня», — смеется он.
Другие способы тратить деньги
Всё большее число экспертов склоняется к тому, что традиционные символы богатства — например, автомашина, дом
Во многих странах те, кто родился в начале века, становятся первым поколением, зарабатывающим меньше своих родителей. Им сложней купить квартиру или дом
«Это означает, что этому поколению, возможно, будут менее присущи такие отрицательные черты богатых, как себялюбие, нарциссизм и представление, что все кругом тебе должны», — отмечает Йеттен.
Есть и признаки того, что хорошо зарабатывающие молодые профессионалы, вместо того чтобы инвестировать в акции или в недвижимость, выбирают тратить деньги на приключения и путешествия. (В США в период с 1987 года доля расходов именно на эту сторону жизни увеличилась на 70%, согласно цифрам министерства торговли США.).
Живущая сейчас в Париже американский фотограф моды 25-летняя Эйлин Чо, например, выросла в престижном районе Сиэттла. Но для нее идея зарабатывания и накопления денег для того, чтобы, предположим, инвестировать их во
Несмотря на то, что родители предлагали ей финансовую помощь в покупке дома, она предпочла жить со своим бойфрендом в съемной квартире площадью в 30 кв. м.
«Мы платим 950 евро (1030 долларов) в месяц за аренду, и у нас остается достаточно для того, чтобы раз в месяц выбраться за границу, — объясняет она. — Для меня важно жить полной жизнью и быть счастливой. Завтра я лечу в Испанию, а следующее путешествие — в Марракеш».
Такое отношение к жизни приветствует коуч Пия Уэбб. Хотя и предупреждает: как бы эти путешествия и прочие приключения не превратились в новую норму, с которой люди начнут сверять свои жизненные стандарты. И снова сравнивать, завидовать, расстраиваться…
«Путешествия — это отличный способ больше узнать о других странах и культурах, о себе самом, о своем месте в мире, но они тоже могут стать
«Но постоянные путешествия могут означать, что вы нигде не пустили корни или лишены возможности прекрасно проводить время с семьей», — предупреждает она.
«Самое лучшее, что я бы посоветовала — понять, что именно для вас важно как для личности, и научиться получать удовольствие от самых мелких вещей в жизни, где бы вы ни находились».
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.