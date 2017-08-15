Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Стоит ли перекусывать сухофруктами?
Максим Виторган рассекретил фамилию сына Ксении Собчак
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
«Полиция и морги в деле». Как работает похоронный бизнесВладимир Путин поручил навести порядок в ритуальном бизнесе. А именно - повысить качество оказываемых услуг и их доступность.
Познер рассказал о провальном интервью с «беспомощным» Шнуровым
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Пенсионер решил доехать из деревни до Минска без заднего колеса
Личные авто стали обходиться россиянам все дороже
32-летняя Екатерина Варнава показала фото топлесс - СМИ
СМИ: 49-летняя Смехова смело позирует в бикини
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Ракета США не смогла подбить танк РФ в Сирии – СМИ
СМИ об истребителе РФ: Ошеломляющий и смертоносный
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами наводнения в Сьерра-Леоне
1070 годовщина независимости Индии
17:46 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Трамвайные пути отремонтируют на углу Горького и Коммунаров в Краснодаре

Вагоны по маршрутам №№ 2, 3, 6, 7, 11, 15 и 21 будут ходить иначе с 16 по 21 августа.

Причина тому — плановый капремонт стрелочного перевода трамвайных путей на перекрестке, сообщили в городском департаменте транспорта и организации дорожного движения.

После 21:00 трамваи маршрутов №№ 3, 7 от Западного депо и № 6 из Юбилейного микрорайона будут следовать до остановки «ул. Пашковская» с разворотом на перекрестке Кирова и Горького.

После 21:30 трамваи маршрутов № 11 и № 21 из Юбилейного микрорайона проследуют в Западное депо.

После 20:00 трамваи маршрута № 15 от улицы Солнечной будут следовать без заезда на вокзал «Краснодар-I» по Гоголя, Железнодорожной, Дмитриевской Дамбе, Горького и далее — в Западное депо.

Весь день с 17 по 21 августа трамваи маршрута № 11 не будут заезжать на вокзал «Краснодар-I», они поедут по улицам Гоголя, Железнодорожной, Дмитриевской Дамбе, Горького и далее в Юбилейный микрорайон. А трамваи маршрута № 2 от улицы Индустриальной в депо будут следовать по Коммунаров, Гоголя, Железнодорожной, Дмитриевской Дамбе, Горького и далее — в Западное депо.

Изменится время отправления последних рейсов трамваев от конечных остановок. До 22:00 отправятся трамваи маршрутов № 2 — от Декабристов и Индустриальной, № 3 — от Декабристов, № 6 и № 7 — от Димитрова, № 15 и № 21 — от Солнечной.

Подробное расписание трамваев на время ремонта можно посмотреть на сайте Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.

Всю информацию о местоположении и маршруте интересующего трамвая можно получить по горячей линии: (861) 262−51−15.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Погибла 30-летняя известная российская актриса
Алла Пугачева подарила на свадьбу внуку шикарную квартиру. Фото
«Первый канал» отказался от «Пока все дома» из-за скандала
Рогозин высказался о «копировании» КНДР украинских двигателей
Задержанный в Крыму Лимешко рассказал о подготовке к диверсиям
Путин рассказал о сокращении расходов на оборону
Долги по зарплатам в России выросли до 3,5 миллиарда рублей
Названы самые дешевые направления отдыха на бархатный сезон
Бывший спарринг-партнер сравнил Макгрегора с Пиноккио
Спорт
«Ницца» без Балотелли и возвращение Данни на Кипр Рассказываем о самых интересных матчах 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов, которые состоятся во вторник и среду
Авто
BMW из девяностых, о которой мечтали все, продают за 35 000 евро В Швеции выставили на продажу не просто «семёрку» E38 cо знаменитым V12, а версию, подготовленную компанией Alpina
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли Актер рассказал, как готовился к съемкам в сериале «Шуберт»
Недвижимость
Как правильно хранить вещи в квартире
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Дочь Пугачевой и Галкина растет настоящей модницей 3-летняя Лиза Галкина поражает всех своим вкусом в подборе одежды.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь