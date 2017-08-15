Трамвайные пути отремонтируют на углу Горького и Коммунаров в Краснодаре

Причина тому — плановый капремонт стрелочного перевода трамвайных путей на перекрестке, сообщили в городском департаменте транспорта и организации дорожного движения.

После 21:00 трамваи маршрутов №№ 3, 7 от Западного депо и № 6 из Юбилейного микрорайона будут следовать до остановки «ул. Пашковская» с разворотом на перекрестке Кирова и Горького.

После 21:30 трамваи маршрутов № 11 и № 21 из Юбилейного микрорайона проследуют в Западное депо.

После 20:00 трамваи маршрута № 15 от улицы Солнечной будут следовать без заезда на вокзал «Краснодар-I» по Гоголя, Железнодорожной, Дмитриевской Дамбе, Горького и далее — в Западное депо.

Весь день с 17 по 21 августа трамваи маршрута № 11 не будут заезжать на вокзал «Краснодар-I», они поедут по улицам Гоголя, Железнодорожной, Дмитриевской Дамбе, Горького и далее в Юбилейный микрорайон. А трамваи маршрута № 2 от улицы Индустриальной в депо будут следовать по Коммунаров, Гоголя, Железнодорожной, Дмитриевской Дамбе, Горького и далее — в Западное депо.

Изменится время отправления последних рейсов трамваев от конечных остановок. До 22:00 отправятся трамваи маршрутов № 2 — от Декабристов и Индустриальной, № 3 — от Декабристов, № 6 и № 7 — от Димитрова, № 15 и № 21 — от Солнечной.

Подробное расписание трамваев на время ремонта можно посмотреть на сайте Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.