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17:26 (мск), источник: Интерфакс

Москва заняла третье место в мире среди мегаполисов по дешевизне такси

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU — Согласно международному рейтингу Taxi Price Index 2017, Москва оказалась в тройке мировых мегаполисов с самой низкой стоимостью поездки на такси внутри города после египетского Каира и таиландского Бангкока, сообщили «Интерфаксу» в департаменте транспорта столицы во вторник.

«Исследование проводилось среди 80 самых популярных у туристов городов мира. Исследование проводил британский онлайн-сервис по продаже и аренде подержанных автомобилей Carspring. При этом учитывались средние цены на поездку внутри города, из центра в аэропорт, плата за подачу такси и средняя стоимость часа ожидания», — рассказал собеседник агентства.

Исследование показало, что средний чек за 1 км поездки на такси в Москве составляет 15 рублей. Дешевле только в египетском Каире — 5 рублей и в таиландском Бангкоке — 10 рублей.

По стоимости ожидания такси столица также оказалась в числе наиболее дешевых городов с 612 рублями за час (23-е место). Дешевле час ожидания обойдется в Варшаве (600 рублей), самая низкая стоимость — в индийском Бангалоре (55 рублей, самая высокая — в Цюрихе (около 4700 рублей).

В среднем поездка из центра города в аэропорт в Москве обойдется в сумму порядка 1800 рублей (37-е место), в Каире — 251,5 рублей (1-е место), самый высокий чек за поездку из центра в аэропорт у Токио — 11 370 рублей.

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Московское такси оказалось в числе самых доступных в мире благодаря реформе такси, которую мы проводим с 2011 года. При этом нам удалось добиться почти 100-процентной легализации рынка такси. Средняя стоимость поездки в первом полугодии 2017 года снизилась почти на 10%. Если в 2016 году средний чек составлял 500 рублей, то сейчас — 450 рублей, а среднее время подачи не превышает 5−7 минут. Это одни из лучших показателей в мире, которых удалось добиться благодаря улучшению качества обслуживания пассажиров и развитию диспетчерских служб.
Максим Ликсутов
Заммэра столицы по вопросам транспорта

Он напомнил, что правительство Москвы выделяет таксомоторным компаниям субсидии на обновление автомобильного парка. На эти цели за последние три года было выделено более 286 млн рублей.

Сегодня в Москве официально работает более 65 тыс. легковых такси, ежедневно они перевозят 715 тыс. пассажиров.

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