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12:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Рефинансирование ипотеки в Санкт-Петербурге в 2017 году: что будет дальше со ставками, кто поможет с перекредитованием

Ставки по ипотеке рекордно упали. Разбираемся, насколько выгодно в Петербурге в 2017 году рефинансировать выданный несколько лет назад кредит.

Средняя ипотечная ставка достигла исторического минимума, объяснил Центробанк 4 августа. В июне она составила 11,11 процента: меньшую цифру россияне не видели. Для одних петербуржцев весть о снижении ставки по ипотеке стала радостной и подтолкнула к покупке жилья. А для жителей культурной столицы, которые уже взяли ипотеку под больший процент, — скорее, печальной.

Сплошные плюсы

Ставка по ипотеке будет напрямую коррелировать с ключевой ставкой и уровнем инфляции. При снижении данных показателей, ставки по ипотеке будут снижаться.
Екатерина Синельникова
Руководитель бизнеса ипотечного кредитования Банка «Санкт-Петербург»

Словом, предугадать, что будет со ставками дальше, может разве что Центробанк. Но, к счастью, практически все банки в борьбе за клиентов и их капиталы сегодня предлагают программы рефинансирования ипотеки. Это значит, что жилищный кредит переводится из одного банка в другой на более выгодных условиях.

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Помимо более низкой ставки, плюсом рефинансирования ипотеки является возможность изменить срок кредитования и, соответственно, суммы ежемесячного платежа. Это выгодно, если у заемщика изменилось финансовое состояние (к примеру, человек потерял работу и платить по прежнему «расписанию» не в силах).

В ходе рефинансирования можно поменять вид валюты. Если кредит брался в долларах, ставка по нему становится все менее выгодной из-за роста курса.

Кроме того, заемщик может сменить предмет залога и получить доступ к залоговому имуществу, которое легко можно будет продать.

Еще один плюс для заемщиков, оказавшихся в трудной финансовой ситуации, — возможность объединить несколько кредитов под единой ставкой (рефинансирующий банк как бы гасит все старые кредиты), а также увеличить размер кредита.

И у заемщика, который по каким-либо причинам не может взять еще один отдельный кредит, появляются свободные средства.

…или минусы?

Если клиент принял решение о том, что он хочет перейти на обслуживание в стороннюю кредитную организацию, ему нужно обратиться в выбранный банк и уточнить все параметры программы рефинансирования, а также информацию по дополнительным платежам, которые сопутствуют процессу перехода клиента из одной кредитной организации в другую.
Екатерина Синельникова
Руководитель бизнеса ипотечного кредитования Банка «Санкт-Петербург»

Список сопутствующих расходов далеко не маленький: заемщику придется вновь платить за оценку залогового жилья и госпошлину за вторичную регистрацию залога, перезаключать страховые договоры, платить за безналичный перевод средств в счет погашения ипотеки. Некоторые банки берут комиссию за рефинансирование, которая составляет около одного процента от суммы кредита.

Но даже если сопутствующие платежи не превращают затею в невыгодную, не стоит обольщаться: специалисты говорят, что ставка должна быть ниже старой хотя бы на пару процентов, а от начала погашения ипотеки должно пройти пять лет максимум.

Ведь за кредит клиенты расплачиваются по аннуитетной схеме: сначала — проценты, потом — сама сумма кредита. И если большая часть процентов уже погашена, переходить в другой банк бессмысленно.

Шпаргалка для заемщика

Подытожим. По словам Екатерины Синельниковой, целесообразность рефинансирования любого ипотечного кредита зависит от:

— разницы между текущей ставкой и процентной ставкой по выбранной программе рефинансирования;.

— стоимости перехода из одной кредитной организации в другую;.

— показателя полной стоимости кредита;.

— необходимости для клиента изменения условий кредитования (уменьшение платежей за счет увеличения срока кредитования);.

— удобства обслуживания ипотечного кредита (количество офисов обслуживания и их доступность для клиента, наличие удобных сервисов для клиента и их платность).

Конкретно:

В первом полугодии 2017 года банки России выдали 423,5 тыс. ипотечных жилищных кредитов на 773 млрд руб.

Из них в июне — 84,9 тыс. кредитов на 157,6 млрд руб.

Объем кредитов в рублях за июнь увеличился на 9,1%

Портфель ипотечных жилищных кредитов увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,6% и на 1 июля составил 4 670,9 млрд руб.

Доля просроченных ипотечных жилищных кредитов — 1,5%, или 71,6 млрд руб.

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