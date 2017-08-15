Богатовскому району предоставят средства на ремонт кровли школы
Согласно постановлению правительства Самарской области, Богатовскому району предоставлена субсидия в размере 3,5 млн рублей.
Согласно постановлению правительства Самарской области, Богатовскому району предоставлена субсидия в размере 3,5 млн рублей.
Средства на условиях софинансирования направят на проведение
Ремонт должен быть проведен в течение 2017 года. Контроль за расходованием средств возложен на областное министерство образования и науки.