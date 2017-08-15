Витебские таможенники задержали крупную партию рыбопродуктов и шпика

Товар объемом в 3,5 т обрезков шпика и почти 5 т свежемороженых рыбопродуктов был задержан на автодороге М1 в непосредственной близости от российской границы. Сопроводительных документов на него у водителей грузовых автомобилей Renault и Iveco не было.