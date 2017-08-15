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18:10 (мск), источник: БЕЛТА

Витебские таможенники задержали крупную партию рыбопродуктов и шпика

15 августа, Витебск /Ольга Богачева — БЕЛТА/. Крупная партия мороженых рыбопродуктов и шпика задержана в Дубровенском районе, сообщили БЕЛТА в Витебской таможне.

Источник: БЕЛТА

Товар объемом в 3,5 т обрезков шпика и почти 5 т свежемороженых рыбопродуктов был задержан на автодороге М1 в непосредственной близости от российской границы. Сопроводительных документов на него у водителей грузовых автомобилей Renault и Iveco не было.

Незаконно перемещаемая продукция общей стоимостью свыше Br20 тыс. изъята. Витебской таможней начаты административные процессы в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП.

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