Витебские таможенники задержали крупную партию рыбопродуктов и шпика
15 августа, Витебск /Ольга Богачева — БЕЛТА/. Крупная партия мороженых рыбопродуктов и шпика задержана в Дубровенском районе, сообщили БЕЛТА в Витебской таможне.
15 августа, Витебск /Ольга Богачева — БЕЛТА/. Крупная партия мороженых рыбопродуктов и шпика задержана в Дубровенском районе, сообщили БЕЛТА в Витебской таможне.
Товар объемом в 3,5 т обрезков шпика и почти 5 т свежемороженых рыбопродуктов был задержан на автодороге М1 в непосредственной близости от российской границы. Сопроводительных документов на него у водителей грузовых автомобилей Renault и Iveco не было.
Незаконно перемещаемая продукция общей стоимостью свыше Br20 тыс. изъята. Витебской таможней начаты административные процессы в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП.