Фермерское хозяйство из Кореличского района планирует экспортировать около 3 т улиток

Источник: БЕЛТА

Уникальная ферма начала работу в деревне Долгиново несколько лет назад. Первый «урожай», а взрослые улитки из мальков вырастают в трехлетний срок, планируют собрать нынешней осенью.

«Заинтересовался улитками во время посещения европейских стран, там это распространенное блюдо. Улитки — экологически чистый, полезный, без содержания жира и холестерина диетический и деликатесный продукт», — отмечает Владимир Рабков. Он подчеркивает, что технологию, методы выращивания улиток приходилось отрабатывать методами проб и ошибок: в Беларуси, например, подсмотреть или посоветоваться на эту тему просто не с кем. Развивает бизнес Владимир вместе с женой Викторией.

«Мы единственные, кто начал растить улиток из мальков, причем из тех, что были получены в дикой природе. Маточное стадо собрали здесь — в окрестностях Долгиново», — рассказал предприниматель. Кстати, тот вид виноградных улиток, что проживает в Беларуси, особенно ценится во Франции и Бельгии. Там улитки в дикой природе под защитой закона, а те, что поставляются на кухни, уступают белорусским по размеру и вкусовым качествам. Прежде чем заняться разведением, фермер сам устроил дегустацию местного продукта, угостил родственников. Недовольных не было.

Наши погодные условия отлично подходят для выращивания улиток. Лишь на зиму им необходимо теплое помещение. Впрочем, для их разведения стоит учитывать немало нюансов, в том числе по поддержанию режимов влажности, температуры, питания. Для своих подопечных на ферме разработали специальный состав комбикорма: сбалансированное содержание в нем различных элементов необходимо для правильного развития моллюска и панциря. Кстати, любят улитки и различную зелень, а лучшим для них лакомством стали яблоки и листья капусты. Такой подход дает свой результат — фермерские улитки вырастают более крупными, чем в дикой природе.

«У нас есть партнеры-рестораторы из Франции и Испании. Ждем осенью потенциальных партнеров из Бельгии. Интерес к белорусским улиткам за рубежом есть, рынок еще не насыщен», — отметил Владимир Рабков. По его словам, еще одним потенциальным направлением развития этой сферы может стать косметология и фармацевтика. Рогатые «косметологи» помогают омолодить кожу и улучшают мужское здоровье.