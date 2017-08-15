Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Правила, которые помогут проснуться без боли в спине и шее
Блюдо, которое ни в коем случае не стоит подавать под водку
Ученые назвали смертельно опасные для микроволновки продукты
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
В России создали крупнейший экскаватор (фото)
В США сделают летающий автомобиль DeLorean
"Им все можно": Лавров о вмешательстве США в чужие дела
Победу танка Т-72 над ракетой США сняли на видео
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Победу танка Т-72 над американской ракетой сняли на камеру – СМИ
СМИ об истребителе РФ: Ошеломляющий и смертоносный
Коммуналка подорожает из-за поправок в закон об отходах
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Фоторепортажи
1070 годовщина независимости Индии
8Путин выпустил мальков омуля
20:38 (мск), источник: БЕЛТА

Фермерское хозяйство из Кореличского района планирует экспортировать около 3 т улиток

15 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Около 3 т виноградных улиток из фермерского хозяйства «Ратов» Кореличского района осенью могут отправиться на экспорт в страны СНГ и Евросоюза. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил руководитель хозяйства Владимир Рабков.

Источник: БЕЛТА

Уникальная ферма начала работу в деревне Долгиново несколько лет назад. Первый «урожай», а взрослые улитки из мальков вырастают в трехлетний срок, планируют собрать нынешней осенью.

«Заинтересовался улитками во время посещения европейских стран, там это распространенное блюдо. Улитки — экологически чистый, полезный, без содержания жира и холестерина диетический и деликатесный продукт», — отмечает Владимир Рабков. Он подчеркивает, что технологию, методы выращивания улиток приходилось отрабатывать методами проб и ошибок: в Беларуси, например, подсмотреть или посоветоваться на эту тему просто не с кем. Развивает бизнес Владимир вместе с женой Викторией.

«Мы единственные, кто начал растить улиток из мальков, причем из тех, что были получены в дикой природе. Маточное стадо собрали здесь — в окрестностях Долгиново», — рассказал предприниматель. Кстати, тот вид виноградных улиток, что проживает в Беларуси, особенно ценится во Франции и Бельгии. Там улитки в дикой природе под защитой закона, а те, что поставляются на кухни, уступают белорусским по размеру и вкусовым качествам. Прежде чем заняться разведением, фермер сам устроил дегустацию местного продукта, угостил родственников. Недовольных не было.

Наши погодные условия отлично подходят для выращивания улиток. Лишь на зиму им необходимо теплое помещение. Впрочем, для их разведения стоит учитывать немало нюансов, в том числе по поддержанию режимов влажности, температуры, питания. Для своих подопечных на ферме разработали специальный состав комбикорма: сбалансированное содержание в нем различных элементов необходимо для правильного развития моллюска и панциря. Кстати, любят улитки и различную зелень, а лучшим для них лакомством стали яблоки и листья капусты. Такой подход дает свой результат — фермерские улитки вырастают более крупными, чем в дикой природе.

«У нас есть партнеры-рестораторы из Франции и Испании. Ждем осенью потенциальных партнеров из Бельгии. Интерес к белорусским улиткам за рубежом есть, рынок еще не насыщен», — отметил Владимир Рабков. По его словам, еще одним потенциальным направлением развития этой сферы может стать косметология и фармацевтика. Рогатые «косметологи» помогают омолодить кожу и улучшают мужское здоровье.

Предприниматель планирует развивать перспективное направление. Еще одна ферма готовится к открытию в поселке Первомайский. Она будет более современной, автоматизированной. Владимир Рабков отмечает, что производство экологически чистых продуктов питания поддерживается и со стороны местных властей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В Беларуси планирут вернуться к пятибалльной системе оценок
Подросток в Минске ради эффектного фото повис на поручнях балкона на 26-м э
«Первый канал» отказался от «Пока все дома» из-за скандала
Рогозин высказался о «копировании» КНДР украинских двигателей
Шарапова получила wild card на Открытый чемпионат США
Госдеп: власти РФ притесняют религиозные меньшинства
Долги по зарплатам в России выросли до 3,5 миллиарда рублей
СМИ: Месси пытался удержать Неймара в «Барселоне»
В Стокгольме неизвестный открыл стрельбу
Спорт
Гарри Каспаров не собирается полноценно возобновлять карьеру Одно из самых громких и ожидаемых возвращений нынешнего лета минувшей ночью состоялось в Сент-Луисе — 13-й чемпион мира сел за доску в рамках турнира Grand Chess Tour
Авто
BMW из девяностых, о которой мечтали все, продают за 35 000 евро В Швеции выставили на продажу не просто «семёрку» E38 cо знаменитым V12, а версию, подготовленную компанией Alpina
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли Актер рассказал, как готовился к съемкам в сериале «Шуберт»
Недвижимость
Проект недели: удобная квартира в питерской новостройке
Москва будет строить втрое больше бюджетного жилья
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Коммуналка подорожает из-за поправок в закон об отходах
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Дочь Пугачевой и Галкина растет настоящей модницей 3-летняя Лиза Галкина поражает всех своим вкусом в подборе одежды.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь