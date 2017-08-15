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18:01 (мск), источник: Вести - Воронеж

Средняя зарплата в Воронежской области выросла на 6,4% за год

В июне доходы жителей региона составили 29,4 тыс. рублей Средняя номинальная зарплата в Воронежской области в июне составила 29,4 тыс. рублей, сообщила пресс-служба Воронежстата во вторник, 15 августа.

Это на 6,4% больше доходов жителей региона годом ранее. В мае 2017-го средняя зарплата составляла 28,1 тыс. рублей.

Среднемесячная зарплата с января по июнь 2017 года выросла до 27,3 тыс. рублей, что на 7% выше прошлогодних показателей. При этом реальный размер заработной платы с учетом индекса потребительских цен с начала года увеличился всего на 2,6%, а в июне — на 2,2%.

Существенно (на 46%) в июне превысила среднеобластной уровень зарплата финансовых работников и сотрудников страховых компаний; занятых в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, а также кондиционированием воздуха — на 42%; в области информации и связи ив научной сфере — на 39%.

Самые низкие доходы оказались у работников, занятых в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (38% от среднеобластного уровня) и в производстве кожи и изделий из кожи (44%).

Екатерина Трещикова.

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