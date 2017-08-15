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20:03 (мск), источник: Noi.md

Молдова входит в топ-50 стран с самым быстрым интернетом в мире

Республика Молдова занимает 43 место среди 122 стран мира по скорости мобильного интернета и 33 место из 133 стран по скорости широкополосного подключения, сообщает сервис Speedtest.

Источник: Noi.md

Так, скорость мобильного интернета в республике при скачивании составляет 23,97 мегабит в секунду и 9,04 мегабит при загрузке. Скорость широкополосного интернета — 39,89 мегабит в секунду при скачивании и 34,24 мегабит при загрузке.

Первое место по широкополосному интернету в июле 2017 года занял Сингапур, по мобильному — Норвегия. На последнем месте оказался Ирак, а по скорости широкополосного интернета — Венесуэла.

Россия заняла в рейтинге скорости мобильного интернета 72 место и 40 место в рейтинге скорости широкополосного интернета. Украина оказалась на 109 и 39 местах соответственно, а Румыния на 26 и 5 местах соответственно.

Ежемесячно данные обновляются с помощью данных жителей разных стран мира.

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