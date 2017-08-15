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19:07 (мск), источник: BFM.ru

Эксперты назвали округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем

Им оказался ВАО.

По данным за второй квартал 2017 года в Восточном административном округе Москве отмечено наиболее заметное снижение стоимости квадратного метра жилья, которое составило 11,25%, сообщается в материалах компании «НДВ-Недвижимость».

Другие столичные округа, за исключением Зеленограда, показывали более умеренную динамику. Рост средней стоимости в пределах 2,4−2,8% был зафиксирован в Северо-Западном и Юго-Восточном округах, на уровне 1,34% — в Северо-Восточном округе.
Эксперты компании «НДВ-Недвижимость»

Заметных колебаний цен не зафиксировано только в ЗАО.

При этом в Зеленограде средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 6,24%, составив 99 тысяч рублей, при этом жилье на этой территории остается наиболее доступным в столице.

В ЮВАО и СВАО средняя стоимость квадратного метра снизилась на 0,3%.

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Во время загрузки произошла ошибка.
15 июля© Ньюстюб
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