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20:57 (мск), источник: Newtimes.kz

Есимов рассказал Назарбаеву, как будут использоваться объекты ЭКСПО после выставки

Состоялась встреча Нурсултана Назарбаева с председателем правления АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжаном Есимовым, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на сайт Акорды.

Источник: Newtimes.kz

Во время встречи Главе государства было доложено о ходе проведения «ЭКСПО-2017», а также были внесены предложения по дальнейшему использованию объектов выставки.

Есимов представил Президенту Казахстана информацию о количестве посетителей выставки и посещаемости выставочных павильонов.

«За три месяца выставку должно было посетить 2 млн человек. На сегодняшний день этот показатель составил 2,5 млн посетителей. Количество посещений международных павильонов должно было составить не менее 5 млн, в настоящее время он достиг отметки в 20 млн. Самый популярный павильон среди посетителей — сфера «Нур Алем». По состоянию на сегодняшний день в ней побывало 831 тыс туристов. Ожидается, что к концу выставки этот показатель достигнет отметки в 1 млн. С момента открытия на «ЭКСПО-2017» проведено 68 национальных дней. Кроме этого, выставку посетили 106 высокопоставленных гостей, среди которых 19 глав государств, 16 премьер-министров и их заместителей, 11 руководителей парламентов и их заместителей, 60 министров и их заместителей. Около 100 млн долларов было потрачено зарубежными странами на подготовку своих павильонов», — сказал председатель правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017».

Нурсултану Назарбаеву также было доложено о заметном росте показателей в сфере туризма. Так, по информации Есимова, количество гостиниц и хостелов в Астане выросло на 27%, заполняемость которых достигла отметки в 60%.

Глава государства особо подчеркнул положительный мультипликативный эффект от проведения международной выставки на развитие столицы и экономики страны в целом.

«Проведение ЭКСПО положительно повлияло почти на все сектора экономики. Повысилось количество туристов в гостиницах и местах общественного питания. За счет этого в бюджет столицы поступили дополнительные средства. Были открыты рабочие места. 196 казахстанских компаний принимало участие в строительстве выставочного комплекса. Это около 200 тыс человек. Сейчас здесь трудятся около 21 тыс человек, которые обеспечивают работу выставки», — сказал Президент Казахстана.

В ходе встречи председатель правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» представил информацию об экономии средств, выделенных на подготовку и проведение выставки. По информации Ахметжана Есимова, затраты на строительство, согласно технико-экономическому обоснованию, составляли 816 млрд тенге, в последующем, за счет оптимизации данная сумма снизилась до 452 млрд тенге.

Кроме этого, Нурсултану Назарбаеву было внесено предложение по пост-выставочному использованию объектов «ЭКСПО-2017». В частности, на территории выставки планируется предусмотреть размещение международного финансового центра «Астана», парка IT-стартапов, а также сохранение ряда выставочных павильонов в качестве наследия ЭКСПО.

В завершение встречи Глава государства, отметив работу председателя правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», дал ряд конкретных поручений.

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