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22:27 (мск), источник: Tengrinews

Элитные дома и земельные участки «пивного короля» передали акимату Шымкента

Восемь земельных участков и четыре коттеджа осужденного олигарха Тохтара Тулешова решением суда перешли в собственность акимата Шымкента.

Источник: Tengrinews

Об этом телеканалу «Астана» сообщила пресс-секретарь акимата Айгерим Жумагулова.

По ее данным, в настоящее время в суде решается вопрос передачи властям города еще одного конфискованного объекта Тулешова. Речь идет о Дворце культуры «Фосфорник».

В будущем на пустых участках, принадлежавших бывшему «пивному королю», планируется возвести многоэтажные дома. В акимате заверили, что один из коттеджей экс-бизнесмена подлежит сносу. Два дома сейчас на балансе отдела образования. Чиновники хотят открыть в них школу искусств. А вот с элитным особняком семья Тулешова пока не желает расставаться.

«Один коттедж семья еще не освободила. Поданы документы для выселения. А касательно Дворца “Фосфорник” судебные разбирательства еще идут, не закончены. Как только будут закончены, мы об этом тоже скажем», — сообщила Жумагулова.

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Элитные дома и земельные участки &quot;пивного короля&quot; передали акимату Шымкента
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