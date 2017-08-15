Элитные дома и земельные участки «пивного короля» передали акимату Шымкента
Восемь земельных участков и четыре коттеджа осужденного олигарха Тохтара Тулешова решением суда перешли в собственность акимата Шымкента.
Восемь земельных участков и четыре коттеджа осужденного олигарха Тохтара Тулешова решением суда перешли в собственность акимата Шымкента.
Об этом телеканалу «Астана» сообщила
По ее данным, в настоящее время в суде решается вопрос передачи властям города еще одного конфискованного объекта Тулешова. Речь идет о Дворце культуры «Фосфорник».
В будущем на пустых участках, принадлежавших бывшему «пивному королю», планируется возвести многоэтажные дома. В акимате заверили, что один из коттеджей
«Один коттедж семья еще не освободила. Поданы документы для выселения. А касательно Дворца “Фосфорник” судебные разбирательства еще идут, не закончены. Как только будут закончены, мы об этом тоже скажем», — сообщила Жумагулова.