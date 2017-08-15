Элитные дома и земельные участки «пивного короля» передали акимату Шымкента

Источник: Tengrinews

Об этом телеканалу «Астана» сообщила пресс-секретарь акимата Айгерим Жумагулова.

По ее данным, в настоящее время в суде решается вопрос передачи властям города еще одного конфискованного объекта Тулешова. Речь идет о Дворце культуры «Фосфорник».

В будущем на пустых участках, принадлежавших бывшему «пивному королю», планируется возвести многоэтажные дома. В акимате заверили, что один из коттеджей экс-бизнесмена подлежит сносу. Два дома сейчас на балансе отдела образования. Чиновники хотят открыть в них школу искусств. А вот с элитным особняком семья Тулешова пока не желает расставаться.