Ни литра родной воды
Как Россия передала Казахстану озеро Сладкое и вернула его обратно.
Как Россия передала Казахстану озеро Сладкое и вернула его обратно.
Предполагаемая потеря Россией приграничного с Казахстаном озера Сладкое на юге Новосибирской области вызвала бурную общественную реакцию. Социальные сети взорвала переданная со ссылкой на местные власти новость о том, что результатом недавней демаркации
В федеральную новостную повестку Купинский район Новосибирской области попал после того, как на сайте районной администрации была размещена короткая информационная заметка под заголовком «Озеро “Сладкое” теперь в Казахстане!». В ней напоминалось, что до проведения демаркационных работ треть озера в 5 км от деревни Покровка (Купинский район) находилась на территории РФ и что «в период сезона охоты данное озеро посещало большое количество любителей охоты как местных жителей, так и приезжающих из тыловых районов Новосибирской и Омской областей». Однако затем указывалось: местных жителей и туристов просят не нарушать пограничный режим, так как после демаркации озеро полностью оказалось на территории соседнего Казахстана.
Это новость вызвала бурю негодования в социальных сетях — особенно после того, как в СМИ попали слова главы районной администрации Владимира Шубникова.
Оценить, как обстоит дело на Сладком, пользователям было непросто: только в Новосибирской области минимум шесть одноименных водоемов, и конкретно это озеро явно не самое популярное, хотя в доступной в Сети документации и сказано, что в нем водятся такие рыбы, как сазан, карп, белый амур и толстолобик.
Корреспонденту ТАСС Владимир Шубников подтвердил: если раньше
Однако спустя считанные часы, в течение которых ситуация вокруг озера продолжала накаляться, появилось опровержение: власти Казахстана официально заявили, что на российскую часть Сладкого не претендуют. В посольстве республики в Москве уточнили: совместная демаркационная комиссия начала устанавливать пограничные знаки на участке между Павлодарской областью Казахстана и Новосибирской областью РФ еще на прошлой неделе.
«На данном участке границы никаких регулировок и разменов не производилось», — заверили в дипмиссии.
Ближе к вечеру от своих заявлений отказались и местные чиновники. Страница с вызвавшей шумиху новостью на сайте администрации Купинского района была удалена, а Владимир Шубников на дополнительные вопросы корреспондента «Ъ» отвечать отказался, сославшись на позднее время.
Зато о беседе с главой администрации «Ъ» рассказал первый зампред законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов. Он со ссылкой на разговор с Владимиром Шубниковым заверил, что информация о передаче Сладкого беспочвенна. «Это не более чем досужие разговоры», — сказал депутат. И пояснил: администрация района лишь рекомендовала жителям на время воздержаться от посещения территории, где проводятся мероприятия по демаркации госграницы.
Кусок озера наш. Где граница проходила, там и проходит. Как вы себе представляете, кусок территории государства отдать кому-то?
«Замечательное озеро, традиционное место отдыха жителей Купинского района. Оно пользуется большой популярностью у жителей, теплая вода, особенно летом, когда хорошо прогревается, ведь это юг Новосибирской области», — попытался приумножить депутат свалившуюся на озеро славу. «Посоветую вообще посетить Купинский район», — продолжил Андрей Панферов, заверив, что туристы останутся довольны хлебосольством жителей, лечебными грязями и посещением местных озер, богатых рыбой. «У нас, кстати, снежные люди есть на
Галина Дудина; Татьяна Косачева, Новосибирск