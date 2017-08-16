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09:30 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Ни литра родной воды

Как Россия передала Казахстану озеро Сладкое и вернула его обратно.

Предполагаемая потеря Россией приграничного с Казахстаном озера Сладкое на юге Новосибирской области вызвала бурную общественную реакцию. Социальные сети взорвала переданная со ссылкой на местные власти новость о том, что результатом недавней демаркации российско-казахстанской госграницы стал переход под юрисдикцию Астаны части водного ресурса. При этом пользователи усомнились в официальной версии о том, что озеро «совершенно бесполезно».

Страсти не успокоились даже после того, как вечером информацию о передаче озера опровергла как российская, так и казахская сторона.

В федеральную новостную повестку Купинский район Новосибирской области попал после того, как на сайте районной администрации была размещена короткая информационная заметка под заголовком «Озеро “Сладкое” теперь в Казахстане!». В ней напоминалось, что до проведения демаркационных работ треть озера в 5 км от деревни Покровка (Купинский район) находилась на территории РФ и что «в период сезона охоты данное озеро посещало большое количество любителей охоты как местных жителей, так и приезжающих из тыловых районов Новосибирской и Омской областей». Однако затем указывалось: местных жителей и туристов просят не нарушать пограничный режим, так как после демаркации озеро полностью оказалось на территории соседнего Казахстана.

Это новость вызвала бурю негодования в социальных сетях — особенно после того, как в СМИ попали слова главы районной администрации Владимира Шубникова.

Он назвал озеро Сладкое «совершенно бесполезным полуозером-полуболотом», которое «не представляет экономического интереса».

Оценить, как обстоит дело на Сладком, пользователям было непросто: только в Новосибирской области минимум шесть одноименных водоемов, и конкретно это озеро явно не самое популярное, хотя в доступной в Сети документации и сказано, что в нем водятся такие рыбы, как сазан, карп, белый амур и толстолобик.

Корреспонденту ТАСС Владимир Шубников подтвердил: если раньше российско-казахстанская граница проходила по озеру, то теперь госграницу планируют перенести на российский берег, а водоем соответственно останется целиком на территории Казахстана, хотя соответствующие документы пока и не подписаны. В беседе с корреспондентом «Ъ» во вторник днем Владимир Шубников также не стал опровергать информацию об утрате Россией озера.

Однако спустя считанные часы, в течение которых ситуация вокруг озера продолжала накаляться, появилось опровержение: власти Казахстана официально заявили, что на российскую часть Сладкого не претендуют. В посольстве республики в Москве уточнили: совместная демаркационная комиссия начала устанавливать пограничные знаки на участке между Павлодарской областью Казахстана и Новосибирской областью РФ еще на прошлой неделе.

Но подчеркнули: госграница осталась на прежнем месте и разделяет водоем «в соотношении 70:30 в пользу Казахстана».

«На данном участке границы никаких регулировок и разменов не производилось», — заверили в дипмиссии.

Ближе к вечеру от своих заявлений отказались и местные чиновники. Страница с вызвавшей шумиху новостью на сайте администрации Купинского района была удалена, а Владимир Шубников на дополнительные вопросы корреспондента «Ъ» отвечать отказался, сославшись на позднее время.

Зато о беседе с главой администрации «Ъ» рассказал первый зампред законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов. Он со ссылкой на разговор с Владимиром Шубниковым заверил, что информация о передаче Сладкого беспочвенна. «Это не более чем досужие разговоры», — сказал депутат. И пояснил: администрация района лишь рекомендовала жителям на время воздержаться от посещения территории, где проводятся мероприятия по демаркации госграницы.

Кусок озера наш. Где граница проходила, там и проходит. Как вы себе представляете, кусок территории государства отдать кому-то?
Андрей Панферов
Первый зампред законодательного собрания Новосибирской области



«Замечательное озеро, традиционное место отдыха жителей Купинского района. Оно пользуется большой популярностью у жителей, теплая вода, особенно летом, когда хорошо прогревается, ведь это юг Новосибирской области», — попытался приумножить депутат свалившуюся на озеро славу. «Посоветую вообще посетить Купинский район», — продолжил Андрей Панферов, заверив, что туристы останутся довольны хлебосольством жителей, лечебными грязями и посещением местных озер, богатых рыбой. «У нас, кстати, снежные люди есть на северо-западе, приезжайте, покажем — четыре человека уже видели», — неожиданно завершил беседу депутат.

Галина Дудина; Татьяна Косачева, Новосибирск

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