Минфин РФ разработал поправки по налоговым льготам для жильцов «хрущевок»

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Минфин России разработал проект поправок к Налоговому кодексу для освобождения жильцов «хрущевок» от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении новых квартир в собственность в рамках программы реновации. Предложения опубликованы на федеральном портале проектов нормативных актов.

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Главной целью поправок называется «уточнение перечня доходов, освобождаемых от обложения налогом на доходы физических лиц, и порядка предоставления имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц при продаже жилого помещения». Отмечается, что на данном этапе ведется публичное обсуждение предложений Минфина, которое продлится до 28 августа.

Госдума в конце июля приняла в первом чтении законопроект о налоговых льготах для участников программы реновации. Законопроект подразумевает освобождение от НДФЛ разницы между стоимостью полученной квартиры и старой. То есть, участники программы реновации не будут оплачивать налог в размере 13% от разницы в стоимости их старой и новой квартиры.

Президент Владимир Путин 1 июля подписал поправки к закону «О статусе столицы Российской Федерации», утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. В программу вошло по итогам голосования жителей 5144 дома, в основном пятиэтажных. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.