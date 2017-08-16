МАРТ занялся свининой

Крупные переработчики из трех регионов страны (Брестской, Гомельской и Гродненской областей), а также некоторые комбикормовые заводы в течение этого лета включены ведомством в региональные реестры доминантов. МАРТ таким образом контролирует уровень цен, по которым они закупают в живом или убойном весе свинину у ее производителей.