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07:33 (мск), источник: Ежедневник.by

МАРТ занялся свининой

Вслед за установлением контроля над закупочными ценами на молоко Министерство антимонопольного регулирования и торговли берет под контроль поставки свинины на мясоперерабатывающие комбинаты.

Источник: Ежедневник.by

Крупные переработчики из трех регионов страны (Брестской, Гомельской и Гродненской областей), а также некоторые комбикормовые заводы в течение этого лета включены ведомством в региональные реестры доминантов. МАРТ таким образом контролирует уровень цен, по которым они закупают в живом или убойном весе свинину у ее производителей.

В частности, в реестр доминантов Брестской области включены 10 мясокомбинатов и производителей комбикормов, в их числе — мясокомбинаты в Бресте, Пинске, Березовский мясоконсервный комбината, «Баранавичихлебопродукт».

В Гомельской области список подконтрольный ведомству организаций пополнился Гомельским мясокомбинатом, АФПК «Жлобинский мясокомбинат», Калинковичский мясокомбинат и «Вахавяк-плюс».

На Гродненщине отслеживаются закупочные цены на свинину, поступающую на мясокомбинаты Гродно, Волковыска, Лиды, Слонима и Ошмян.

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