Беларусь наращивает импорт российского газа

Источник: Ежедневник.by

Согласно данным полугодовой отчетности «Газпрома», в первом полугодии Беларусь импортировала 9,649 млрд кубометров «голубого топлива». Это почти на 0,5 млрд куб метров больше того объема, который был поставлен на белорусский рынок в первом полугодии 2016 года (9,189 млрд куб. метров).

В целом, по количественным показателям первого полугодие этого года для «Газпрома» выглядит заметно лучше, чем аналогичный период прошлого года.

Поставки в страны бывшего Советского Союза в этом периоде составили 17,436 млрд кубометров, в Западную и Восточную Европу — 94,518 млрд кубов, тогда как в первом полугодии 2016 года эти объемы составляли, соответственно, 15,450 млрд и 84,952 млрд куб. метров.

Беларусь остается четвертым по значению покупателем газа у «Газпрома». Впереди ней по итогам первого полугодия 2017 года были Германия — 26, 324 млрд куб.м. (22,706 млрд. в первом полугодии 2016 года), Турция — 14,436 млрд (11,958 млрд), Италия — 12,066 млрд (12,550 млрд).