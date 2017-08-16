Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
200-килограммовый британец похудел, чтобы принять ванну
Часть территории России перешла Казахстану
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Выгуливать кошек на поводке — вредно. Это правда?По мнению зоопсихологов, длительные прогулки вызывают у домашних питомцев стресс
Познер рассказал о провальном интервью с «беспомощным» Шнуровым
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
"Спускайте на меня собак": экс-разведчик оценил жизнь в Крыму
Кравчук назвал самый страшный поступок Януковича
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Анисина: письмо Путину помогло уволить Малахова
Пилот РФ о свободной охоте в Сирии: Уничтожаем все
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
11Мрамор Микеланджело
07:31 (мск), источник: Ежедневник.by

Беларусь наращивает импорт российского газа

В первом полугодии 2017 года Беларусь почти на 500 млн кубов увеличила закупки природного газа у «Газпрома». Наша страна продолжает занимать четвертое место среди крупнейших импортеров этого российского ресурса.

Источник: Ежедневник.by

Согласно данным полугодовой отчетности «Газпрома», в первом полугодии Беларусь импортировала 9,649 млрд кубометров «голубого топлива». Это почти на 0,5 млрд куб метров больше того объема, который был поставлен на белорусский рынок в первом полугодии 2016 года (9,189 млрд куб. метров).

В целом, по количественным показателям первого полугодие этого года для «Газпрома» выглядит заметно лучше, чем аналогичный период прошлого года.

Поставки в страны бывшего Советского Союза в этом периоде составили 17,436 млрд кубометров, в Западную и Восточную Европу — 94,518 млрд кубов, тогда как в первом полугодии 2016 года эти объемы составляли, соответственно, 15,450 млрд и 84,952 млрд куб. метров.

Беларусь остается четвертым по значению покупателем газа у «Газпрома». Впереди ней по итогам первого полугодия 2017 года были Германия — 26, 324 млрд куб.м. (22,706 млрд. в первом полугодии 2016 года), Турция — 14,436 млрд (11,958 млрд), Италия — 12,066 млрд (12,550 млрд).

В первой десятке по импорту «газпромовского» ресурса в этом году находятся также Великобритания — 8,738 млрд (9,338 млрд), Франция — 5,667 млрд (5,563 млрд), Польша — 5,648 млрд (5,692 млрд), Австрия — 3,750 млрд (2,110 млрд), Венгрия — 2,695 млрд (2,597 млрд) и Чехия — 2,617 млрд (2,086 млрд).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Беларусь заняла второе место среди стран, в которых россияне тратят меньше всего денег
СМИ узнали о независимости КНДР от импорта ракетных двигателей
На Украине завели дело по вмешательству чиновников в выборы США
Автогол на 91-й минуте принес ЦСКА победу в матче Лиги чемпионов
Белый дом разъяснил слова Трампа о столкновениях в Виргинии
Генсек ООН призвал противостоять расизму и ксенофобии в мире
СМИ: Россию охватил новый вид спама
Каспаров набрал 5 очков в 6 матчах на турнире в США
Спорт
Подарок от «Янг Бойз»: ЦСКА выиграл первый матч плей-офф ЛЧ ЦСКА благодаря блестящей игре Игоря Акинфеева сдержал натиск швейцарцев. А уже в компенсированное время защитник хозяев совершил невероятную ошибку
Авто
В России создали крупнейший экскаватор (фото) Машина, способная работать при температурах от +45 до -45 градусов, предназначена для разработки открытым способом
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли Актер рассказал, как готовился к съемкам в сериале «Шуберт»
Недвижимость
Проект недели: удобная квартира в питерской новостройке
Москва будет строить втрое больше бюджетного жилья
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Коммуналка подорожает из-за поправок в закон об отходах
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Дочь Пугачевой и Галкина растет настоящей модницей 3-летняя Лиза Галкина поражает всех своим вкусом в подборе одежды.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь