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10:25 (мск), источник: Городской репортер

На дороге от Северного обхода Ростова к аэропорту Платов укладывают асфальт

Более чем на шести километрах строящейся автодороги, которая соединит Северный обход Ростова с аэропортом Платов, уложен верхний слой асфальта, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Дорожники приступили к этому этапу пять дней назад, работы ведутся круглосуточно. На объекте задействованы 185 человек и 80 единиц техники. Строительство девяти мостов и путепроводов, расположенных на автодороге, идет по графику — к 15 сентября мостовики планируют завершить основные работы на этих инженерных сооружениях и также приступить к укладке дорожного покрытия на них.

Помимо укладки асфальта, строительства мостов и путепроводов, на объекте ведутся укрепительные работы на откосах насыпей бетонными плитами в местах возможного подтопления, монтируются опоры освещения.

В свою очередь готовность дороги от М-4 «Дон» протяженностью 2,4 км приближается к 100%. Ведутся пуско-наладочные работы по электроосвещению участка, установка дорожных знаков, планировка откосов. В сентябре приступят к нанесению разметки и высадке лесонасаждений.

Напомним, обе автодороги будут введены в эксплуатацию в ноябре этого года.

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