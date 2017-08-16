На дороге от Северного обхода Ростова к аэропорту Платов укладывают асфальт

Дорожники приступили к этому этапу пять дней назад, работы ведутся круглосуточно. На объекте задействованы 185 человек и 80 единиц техники. Строительство девяти мостов и путепроводов, расположенных на автодороге, идет по графику — к 15 сентября мостовики планируют завершить основные работы на этих инженерных сооружениях и также приступить к укладке дорожного покрытия на них.