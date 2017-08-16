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03:47 (мск), источник: ДЕЙТА

Ситуация в оптовой торговле Приморья внушает оптимизм

Оборот оптовой торговли организаций всех видов деятельности за январь-июль 2017 года в Приморье составил 605.7 млрд. рублей, сообщает ИА «Deita.ru».

Источник: ДЕЙТА

В товарной массе это выше объема соответствующего периода прошлого года на 2%. Как сообщает Приморскстат, оптом реализовано мазута топочного — 980 тыс. тонн, топлива дизельного — 511, рыбы и продуктов рыбных переработанных (без консервов) — 107, сахара — 23, муки — 17, масла растительного — 11, кондитерских изделий — 3 тыс. тонн, молока — 3269 тонн.

Михаил Грач.

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