Ситуация в оптовой торговле Приморья внушает оптимизм

В товарной массе это выше объема соответствующего периода прошлого года на 2%. Как сообщает Приморскстат, оптом реализовано мазута топочного — 980 тыс. тонн, топлива дизельного — 511, рыбы и продуктов рыбных переработанных (без консервов) — 107, сахара — 23, муки — 17, масла растительного — 11, кондитерских изделий — 3 тыс. тонн, молока — 3269 тонн.