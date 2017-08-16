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03:19 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровский край ждёт серьёзных денег на благоустройство дворов в 2018 году

Регион получит поддержку, если удержится в числе лидеров по реализации федеральной программы.

Источник: Восток Медиа

В следующем году в правительстве Хабаровского края ожидают значительную финансовую поддержку в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Как сообщает пресс-служба ведомства, при расчёте объёма субсидии будут учитывать количество благоустроенных придомовых территорий, качество работ и реакцию жителей на проделанные изменения.

«Сегодня Хабаровский край находится среди лидеров. Есть реальные шансы, что в следующем году мы сможем претендовать на серьёзную финансовую поддержку. Прошу глав муниципальных образований обратить особое внимание на сроки. Все работы по проекту необходимо закончить вовремя», — отметил губернатор региона Вячеслав Шпорт.

Такой вывод чиновник озвучил на заседании межведомственной комиссии по вопросам реализации федерального проекта. Оно прошло в режиме видеоконференции с главами районов — участники подвели промежуточные итоги работ. Как отметил министр ЖКХ края Дарий Тюрин, сейчас реконструкцию завершили примерно на 30% от общего объёма работ, запланированных на 2017 год. До осени предстоит привести в порядок еще 121 двор и 27 общественных пространств.

«В настоящее время из 19 муниципалитетов, попавших в программу этого года, работы идут в 16, — рассказал Дарий Тюрин. — Ремонты выполняются качественно, на достойном уровне. За этим следят сами жильцы, им помогают активисты региональных отделений партии «Единая Россия» и Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию». Если возникают замечания, то их устраняют на месте. Одновременно представители партии собирают предложения, которые в дальнейшем можно будет реализовать в рамках проекта».

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в дальневосточной столице до конца года приведут в порядок 57 дворов. Оказалось, что работами довольны не все горожане: жители дома № 57 по улице Руднева пожаловались на ширину дорожного полотна, которая составила 2,5 метра и оказалась недостаточной для проезда крупногабаритного транспорта — например, пожарной машины.

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