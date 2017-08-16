Новый вид спама охватил Россию
Злоумышленники придумали, как обойти законодательство и навязать рекламу телефонным абонентам.
Злоумышленники придумали, как обойти законодательство и навязать рекламу телефонным абонентам.
Новый вид спама появился в России и приобретает всё большую популярность. Злоумышленники придумали, как побудить абонентов перезванивать и получать рекламные сообщения. По данным исследования аналитической компании Telecom Daily, с новым видом спама уже столкнулись 65% россиян. ФАС и опрошенные «Известиями» юристы считают, что действующее законодательство не запрещает данный вид спама.
Представители Telecom Daily опросили более 3000 россиян. Выяснилось, что 65% опрошенных сталкивались с подобным видом спама, причем за последние полгода количество рекламных сообщений подобного рода выросло на 50%.
По информации сотовых операторов, провокации с целью заставить человека перезвонить впервые появились в Японии. Они получили название Wangiri. В некоторых вариантах этой схемы человек перезванивал на платный номер — и с его счета списывали деньги. Сейчас в России чаще всего просто зачитывают рекламу.
— О подобной разновидности Wangiri мы знаем, — рассказала официальный представитель «МегаФон» Юлия Дорохина. — Первоначально схему использовали в мошеннических целях. В этом году мошенники особенно активно используют эту схему в целях рекламы различных услуг — юридических, медицинских