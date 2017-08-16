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07:06 (мск), источник: АиФ Прикамье

В выходные 19 и 20 августа в Перми снова закроют движение по Северной дамбе

Причина — монтаж контактной сети для троллейбусов и трамваев.

В ближайшие выходные в Перми закроют движение по Северной дамбе. 19 и 20 августа здесь планируется провести монтаж контактной сети для электротранспорта. И по требованиям безопасности движение перекроют.

Об этом со ссылкой на начальника департамента дорог и транспорта Перми Илью Денисова сообщает «РБК. Пермь».

Напомним, сейчас на Северной дамбе продолжается второй этап большой реконструкции на этом участке. На первом этапе дамба была закрыта для движения транспорта полтора месяца. За это время здесь заменили коммуникации и уложили нижний слой асфальта. И 1 августа дамбу открыли для движения автотранспорта. К 1 сентября подрядчики должны завершить монтаж контактной сети, трамвайных путей и уложить верхний слой асфальта.

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