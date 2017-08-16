В выходные 19 и 20 августа в Перми снова закроют движение по Северной дамбе

В ближайшие выходные в Перми закроют движение по Северной дамбе. 19 и 20 августа здесь планируется провести монтаж контактной сети для электротранспорта. И по требованиям безопасности движение перекроют.

Напомним, сейчас на Северной дамбе продолжается второй этап большой реконструкции на этом участке. На первом этапе дамба была закрыта для движения транспорта полтора месяца. За это время здесь заменили коммуникации и уложили нижний слой асфальта. И 1 августа дамбу открыли для движения автотранспорта. К 1 сентября подрядчики должны завершить монтаж контактной сети, трамвайных путей и уложить верхний слой асфальта.