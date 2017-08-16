В экономике Красноярского края отметили рост производства

Источник: РИА "Новости"

В первой половине 2017 года экономика Красноярского края демонстрировала положительные показатели в ряде отраслей, сообщил на заседании правительства заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики Михаил Бершадский.

Так, объем отгруженной промышленной продукции в регионе превысил 730 млрд рублей. Индекс промышленного производства составил 105,8%. Положительная динамика наблюдается в добыче полезных ископаемых, обрабатывающих производствах и агропромышленном комплексе.

В добывающем секторе возросли показатели нефтедобычи — рост составил 109,5% за счет добычи нефти на Сузунском месторождении Ванкорской группы. В обрабатывающей промышленности рост зарегистрирован по 13 из 23 видов деятельности. В производстве пищевых продуктов он составил 5,8%, в производстве электрического оборудования — 15,1%, в производстве автотранспортных средств — 38,9%.

В лесопромышленном комплексе на 13,8% увеличился выпуск продукции деревообработки, в металлургическом производстве — на 4,2%. Рост в деревообрабатывающей отрасли обеспечен как действующими крупными предприятиями в Лесосибирске, так и новыми производствами, созданными в рамках приоритетных инвестиционных проектов в Кежемском, Енисейском и Богучанском районах.

Кроме того, вырос выпуск бытовых холодильников и морозильников — на 6,8%, шкафов и холодильных витрин — на 27%, автомобильных алюминиевых дисков — в 1,3 раза. В сельском хозяйстве рост составил 107,3% за счет развития производства в животноводстве и модернизации птицефабрик.

В тоже время показатели в сфере инвестиций и строительном комплексе сложились ниже уровня прошлого года — 79,1% и 86,3%, что обусловлено графиками реализации крупных инвестиционных проектов в добывающем секторе и металлургии, пояснил Бершадский.

В первом полугодии текущего года наблюдается положительная динамика реальной заработной платы работников организаций в крае.

Как отметил Михаил Бершадский, показатель инфляции на потребительском рынке края сложился ниже, чем в среднем по России (102,3%) и по Сибирскому федеральному округу (101,6%) и составил 101,2%.