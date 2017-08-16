Средняя зарплата в Омске выросла до 31,3 тысячи

Среднемесячная зарплата за июль в Омской области составила 31 308 рублей 50 копеек. Об этом сообщил сегодня Омскстат. Для сравнения: в июне этот показатель достигал 30 914 рублей 20 копеек.

Таким образом, номинальная зарплата выросла на 101,3%. Однако реальная зарплата (с учётом инфляции) осталась практически на том же уровне, поднявшись всего на 100,1%.