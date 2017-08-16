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08:25 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске до конца лета перекрыли улицу Октябрьскую

Проезд по ул. Октябрьской около дома № 10"А" будет закрыт до конца лета, об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

В Новосибирске до конца перекрыли улицу Октябрьскую, заявили в пресс-службе мэрии города.

«С 15 августа закрывается движение транспортных средств по ул. Октябрьской в районе дома № 10"А». Это связано с проведением АО «СИБЭКО» аварийных работ по ремонту теплотрассы, — сообщили в пресс-службе мэрии.

Водителям нужно быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Закончить ремонт планируется к концу лета.

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