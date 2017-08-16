В Новосибирске до конца лета перекрыли улицу Октябрьскую
Проезд по ул. Октябрьской около дома № 10"А" будет закрыт до конца лета, об этом сообщили в
Проезд по ул. Октябрьской около дома № 10"А" будет закрыт до конца лета, об этом сообщили в
В Новосибирске до конца перекрыли улицу Октябрьскую, заявили в
«С 15 августа закрывается движение транспортных средств по ул. Октябрьской в районе дома № 10"А». Это связано с проведением АО «СИБЭКО» аварийных работ по ремонту теплотрассы, — сообщили в
Водителям нужно быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
Закончить ремонт планируется к концу лета.