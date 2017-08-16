На строительство обхода Чусового из федерального бюджета дополнительно выделят 217 млн рублей

Эти средства поступят в региональную казну в качестве трансфертов, сообщила министр финансов Пермского края Елена Чугарина на заседании комитета по социальной политике в краевом заксобрании.

В 2017 году краевой бюджет также направит дополнительное финансирование на строительство второй очереди Восточного обхода Перми в размере 76 млн руб.