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07:46 (мск), источник: NewsKo

На строительство обхода Чусового из федерального бюджета дополнительно выделят 217 млн рублей

На строительство Чусовского обхода из федерального бюджета дополнительно выделят 217 млн руб.

Эти средства поступят в региональную казну в качестве трансфертов, сообщила министр финансов Пермского края Елена Чугарина на заседании комитета по социальной политике в краевом заксобрании.

В 2017 году краевой бюджет также направит дополнительное финансирование на строительство второй очереди Восточного обхода Перми в размере 76 млн руб.

Напомним, протяжённость участка составляет 6,8 км. Работы по строительству Чусовского обхода планируется завершить к концу октября 2019 года.

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