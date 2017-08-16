На строительство обхода Чусового из федерального бюджета дополнительно выделят 217 млн рублей
На строительство Чусовского обхода из федерального бюджета дополнительно выделят 217 млн руб.
На строительство Чусовского обхода из федерального бюджета дополнительно выделят 217 млн руб.
Эти средства поступят в региональную казну в качестве трансфертов, сообщила министр финансов Пермского края Елена Чугарина на заседании комитета по социальной политике в краевом заксобрании.
В 2017 году краевой бюджет также направит дополнительное финансирование на строительство второй очереди Восточного обхода Перми в размере 76 млн руб.
Напомним, протяжённость участка составляет 6,8 км. Работы по строительству Чусовского обхода планируется завершить к концу октября 2019 года.