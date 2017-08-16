В Омске на проспекте Мира укладывают второй слой асфальта

Специалисты ООО «Стройсервис» за минувшие сутки уложили 6 750 метров второго слоя асфальтобетонного покрытия на ремонтируемом участке проспекта Мира. Это чуть более 22% от общей площади участка.

Отметим, что всего в этом году в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Омске планируется привести в порядок дорожное полотно на 33 объектах улично-дорожной сети. При этом работы на 31-м из них досрочно были завершены перед Днем города. По решению мэрии, к 15 сентября дополнительно будут отремонтированы ещё 14 дорог.