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07:44 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске на проспекте Мира укладывают второй слой асфальта

Работы ведутся на участке между улицами Доковская и Полевая.

В Омске на проспекте Мира укладывают второй слой асфальта, сообщает пресс-служба мэрии.

Специалисты ООО «Стройсервис» за минувшие сутки уложили 6 750 метров второго слоя асфальтобетонного покрытия на ремонтируемом участке проспекта Мира. Это чуть более 22% от общей площади участка.

Как заявил исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов, при сохранении таких темпов работ ремонт проспекта Мира будет завершен в ближайшие четыре-пять дней.

Отметим, что всего в этом году в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Омске планируется привести в порядок дорожное полотно на 33 объектах улично-дорожной сети. При этом работы на 31-м из них досрочно были завершены перед Днем города. По решению мэрии, к 15 сентября дополнительно будут отремонтированы ещё 14 дорог.

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