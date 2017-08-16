В Омске на проспекте Мира укладывают второй слой асфальта
Работы ведутся на участке между улицами Доковская и Полевая.
Работы ведутся на участке между улицами Доковская и Полевая.
В Омске на проспекте Мира укладывают второй слой асфальта, сообщает
Специалисты ООО «Стройсервис» за минувшие сутки уложили 6 750 метров второго слоя асфальтобетонного покрытия на ремонтируемом участке проспекта Мира. Это чуть более 22% от общей площади участка.
Как заявил исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов, при сохранении таких темпов работ ремонт проспекта Мира будет завершен в ближайшие
Отметим, что всего в этом году в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Омске планируется привести в порядок дорожное полотно на 33 объектах