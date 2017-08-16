Краевое УФАС рассмотрит дело о непристойной рекламе бара на пр. Мира

Управление ФАС по Красноярскому краю на заседании 16 августа рассмотрит сразу семь вопросов, касающихся рекламы и недобросовестной конкуренции. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Так, в повестку вошла жалоба управления архитектуры Красноярска о баннере в центре города. Красноярцы направили несколько обращений с просьбой убрать непристойную рекламу бара «Black Street». На панно изображена девушка, облизывающая банан. Ниже написано — «Black Street. Новый формат бара. Теперь наши конкуренты знают, чем себя занять! ул. Мира, 96».

Еще одно заявление поступило от жителя Красноярска. Он пожаловался на неприличную конструкцию интим-магазина «Страсть» на Ярыгинской набережной, 23. Перед входом в магазин изображена девушка в короткой юбке и топике, едва прикрывающем живот.