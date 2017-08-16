Краевое УФАС рассмотрит дело о непристойной рекламе бара на пр. Мира
Обращение составило управление архитектуры Красноярска.
Обращение составило управление архитектуры Красноярска.
Управление ФАС по Красноярскому краю на заседании 16 августа рассмотрит сразу семь вопросов, касающихся рекламы и недобросовестной конкуренции. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Так, в повестку вошла жалоба управления архитектуры Красноярска о баннере в центре города. Красноярцы направили несколько обращений с просьбой убрать непристойную рекламу бара «Black Street». На панно изображена девушка, облизывающая банан. Ниже написано — «Black Street. Новый формат бара. Теперь наши конкуренты знают, чем себя занять! ул. Мира, 96».
Еще одно заявление поступило от жителя Красноярска. Он пожаловался на неприличную конструкцию
Также жители Красноярка требуют ликвидировать вывеску пивного дискаунтера «Кружка». По мнению горожан, установка такого панно нарушает закон о рекламе. Согласно п. 5 ст. 2 Федерального закона, реклама алкогольной продукции «не должна размещаться с использованием технических средств стабильного территориального размещения, монтируемых на крышах, внешних стенах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их».