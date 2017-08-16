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07:32 (мск), источник: VN.ru

Проблемный дом для 16 семей достроили в Купино

В Купинском районе 16 сирот получили ключи от новых квартир в доме, который строили долго, с перерывами на судебные разбирательства.

16 купинских семей стали обладателями своего жилья. В торжественной обстановке они получили ключи от своих квартир.

Строительство данного дома затянулось по вине застройщика. Контракт на долевое строительство между районной администрацией и компанией «Экоресурс» был заключен еще в мае 2014 года, но застройщик периодически снижал темпы стройки, а в середине сентября прошлого года строительные работы на объекте были окончательно приостановлены. После неоднократных судов администрация района дело выиграла, в результате дом достроен, а с застройщика будет взыскана сумма как за неосновательное обогащение.

— Самая главная трудность в том, что нам попался недобросовестный подрядчик, который затягивал сроки сдачи дома и в результате все-таки отказался от завершения строительства. Администрации Купинского района все же удалось в кратчайшие сроки завершить строительство этого 16-квартирного жилого дома. Причем, хочу отметить, дополнительных средств из бюджета Купинского района для этой цели не понадобилось, — сообщил начальник отдела опеки и попечительства администрации Купинского района Новосибирской области Александр Лямзин.

Новоселы уже заняли свои квартиры и делятся впечатлениями.

Светлана Государкина ждет приемного сына из армии и рада тому, что, вернувшись со службы, он будет жить в такой уютной квартире.

— Он приедет, уже будет такая квартира, жилье, это же так здорово, что государство так о нас заботится, о наших детях, — говорит приемная мама Светлана Государкина.

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На данный момент в Купинском районе 123 человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ждут очереди на получение жилья, и власти района делают все, чтобы жильем они были обеспечены как можно быстрее.

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