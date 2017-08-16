Проблемный дом для 16 семей достроили в Купино
В Купинском районе 16 сирот получили ключи от новых квартир в доме, который строили долго, с перерывами на судебные разбирательства.
В Купинском районе 16 сирот получили ключи от новых квартир в доме, который строили долго, с перерывами на судебные разбирательства.
16 купинских семей стали обладателями своего жилья. В торжественной обстановке они получили ключи от своих квартир.
Строительство данного дома затянулось по вине застройщика. Контракт на долевое строительство между районной администрацией и компанией «Экоресурс» был заключен еще в мае 2014 года, но застройщик периодически снижал темпы стройки, а в середине сентября прошлого года строительные работы на объекте были окончательно приостановлены. После неоднократных судов администрация района дело выиграла, в результате дом достроен, а с застройщика будет взыскана сумма как за неосновательное обогащение.
— Самая главная трудность в том, что нам попался недобросовестный подрядчик, который затягивал сроки сдачи дома и в результате
Новоселы уже заняли свои квартиры и делятся впечатлениями.
Светлана Государкина ждет приемного сына из армии и рада тому, что, вернувшись со службы, он будет жить в такой уютной квартире.
— Он приедет, уже будет такая квартира, жилье, это же так здорово, что государство так о нас заботится, о наших детях, — говорит приемная мама Светлана Государкина.
На данный момент в Купинском районе 123 человека из числа