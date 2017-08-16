В Новосибирской области сократилась задолженность по зарплате
За июль 2017 года задолженность сократилась на 7,5% и составила 92,1 миллион рублей, об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.
За июль 2017 года задолженность сократилась на 7,5% и составила 92,1 миллион рублей, об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.
В Новосибирской области сократилась задолженность по зарплате, рассказали аналитики Новосибирскстата.
В июле 2017 года задолженность по заработной плате сократилась на 7,5%. Общая сумма долга — более 92 миллионов рублей.
2100 человек в Новосибирской области не получили деньги вовремя. В среднем, на каждого работника приходится по 44665 рублей невыплаченной зарплаты.
Большая часть задолженности — это деньги работников, уволенных в 2016 году и ранее. Эта часть составляет 31,1 млн рублей.
Работники предприятий остались без зарплаты
«Наибольший объем задолженности зафиксирован в следующих организациях: ООО “МСУ-78”, ОАО “СИБТРУБОПРОВОДСТРОЙ” (“Строительство”), ОАО “ЛДСК” (“Обрабатывающие производства”). На долю этих предприятий приходится 89,8% общей суммы задолженности», — добавили аналитики.