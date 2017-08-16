В Новосибирской области сократилась задолженность по зарплате, рассказали аналитики Новосибирскстата.

В июле 2017 года задолженность по заработной плате сократилась на 7,5%. Общая сумма долга — более 92 миллионов рублей.

2100 человек в Новосибирской области не получили деньги вовремя. В среднем, на каждого работника приходится по 44665 рублей невыплаченной зарплаты.

Большая часть задолженности — это деньги работников, уволенных в 2016 году и ранее. Эта часть составляет 31,1 млн рублей.

Работники предприятий остались без зарплаты из-за отсутствия у организаций собственных средств.